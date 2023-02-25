强调缩小贫富鸿沟惠及全民 安华提1176亿元历来最高额预算案

马来西亚团结政府星期五提呈总额3881亿令吉的财政预算案，加大对中低收入群体的援助，同时上调了高收入群体的税率，并将落实奢侈品税。

首相兼财政部长安华星期五（2月24日）下午在国会提呈主题为《创建昌明马来西亚》的2023财政年预算案，这个总额大约1176亿新元的预算，创下马国历来最高纪录。

安华在宣布具体财政措施前，提出马国面对的五大挑战，包括国债持续增加、国家治理出纰漏与贪污、全球经济前景不明朗、投资额未恢复到疫情前水平，以及人民面临通货膨胀及失业等问题。

虽然经济前景挑战大，但安华预测今年马国经济增长可达4.5％，政府收入则可达2951亿令吉。今年的财政赤字减至等于国内生产总值（GDP）5.0％的水平，比去年低了0.6个百分点。到2025年，将降低至3.2％。

在这份预算案中，安华宣布调整津贴与税制，以缩小马国的贫富鸿沟。

他指出，高收入群体（T20）所得占马国总家庭所得的47％；就公积金而言，T20总存款也占了总数的80％。“考虑到财富都集中在富人或精英阶层，我们应将国家的收入分配给中低收入群体。”

安华说，相较于低收入群体（B40）过去获得各种援助，中等收入群体（M40）极少受惠，但他们同样受到生活费上涨影响。他宣布，年收入介于3万5000令吉至10万令吉者，个人所得税各级税率将下调两个百分点，这将让大约240万人受益。

富人税率上调奢侈品征税 安华：暂无打算重启消费税

与此同时，政府将上调高收入群体的个人所得税率。年收入介于10万令吉至100万令吉者，个人所得税各级税率将调高0.5至两个百分点。安华笑言，数名国会议员也属于高收入群体，不过，整体上只有不超过15万名纳税人受到影响。

马国经济师蔡兆源接受《联合早报》访问时说：“中等收入群体是最大得益着。政府已表明不会让公众提取公积金存款，但人们在税率下调后将可享有更高的可支配收入。”

政府也继续给符合条件的低收入者2500令吉的现金补贴，赤贫家庭则可获得3100令吉的补贴。安华也表明，要在今年内消除赤贫。

此外，政府也计划颁布新的税项，包括征收奢侈品征税。安华说，奢侈品税将会根据商品的价值而定，包括豪华手表和时尚产品。

政府也将对电子烟产品征税，并研究在明年落实资本利得税。不过，安华重申，考虑到人民仍处于艰难的时刻，政府目前不打算重启消费税。

除了个人，政府也将把中小型企业的税额从17％降至15％。此外，政府也拨出10亿令吉作为融资基金，以协助企业数码化转型，并为绿色经济提供低息贷款。

结束预算案演讲前，安华也呼吁所有国会议员放下歧见，齐心对抗贪污。

分析：未因六州年中选举 而依循惯例刻意讨好土著

马国六个州属即将在年中举行州选举。此前有分析认为，这将是一份“选举预算案”，以利团结政府各党的选情。

不过，马国拉曼大学商业与金融学院经济系副教授黄锦荣告诉本报，安华并没有因为选举而刻意讨好土著，而是推出惠及全民的措施。

“按照马国的政治模式，政府通常会对即将举行选举的州提供额外拨款，或拨款给土著，以争取马来选票，但安华并没有这样做。”黄锦荣认为这值得嘉许，也符合安华的“昌明马来西亚”理念。