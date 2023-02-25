柬染禽流感去世女童父亲也确诊 世卫重新评估禽流感全球风险

世卫指出，世界各地的禽类大面积出现H5N1禽流感病毒传播，加上哺乳动物包括人类的病例上升，全球的情况令人担忧。世卫正在重新评估这轮禽流感构成的全球风险，呼吁各国提高警惕。

（金边综合电）柬埔寨发现第二起禽流感确诊病例，患者是死于禽流感女童的父亲。世界卫生组织正与柬埔寨当局合作跟进情况，目前正重新评估这轮禽流感构成的全球风险。

世卫组织传染病危害管理部门主管布莱恩德星期五（2月24日）在线上简报会上指出，世界各地的禽类大面积出现H5N1禽流感病毒传播，加上哺乳动物包括人类的病例上升，全球的情况令人担忧。

布莱恩德透露，世卫正在评估这一轮禽流感构成的全球风险，并说：“世卫认真看待这个病毒的风险，呼吁各国提高警惕。”

世卫组织本月初进行了一轮评估，当时认为人类面对的禽流感风险低。

世卫：仍不清楚是否为人传人

柬埔寨星期三（2月22日）通报东南部波罗勉省一名11岁女童感染H5N1禽流感病毒不治后，卫生部携手相关部门追踪到12名密切接触者，经采样检测后其中一人呈阳性反应，确诊也感染H5N1禽流感病毒。

这名患者正是去世女童的父亲（49岁），但他目前未出现任何症状。不治的女童是柬埔寨九年来首起人感染禽流感病例。

布莱恩德说，目前仍不清楚是否存在人传人的情况，也不确定这两起病例是否由于“相同的环境条件”所造成的，即病患可能与受感染的鸟类或其他动物有密切接触。

2020年出现了一种新的H5N1毒株、进化枝2.3.4.4b，最近几个月来造成许多野鸟和家禽死亡，数量是历来最多的一次。它还感染了哺乳动物，引起全球关注。

然而，与早期暴发的疫情不同的是，这种H5N1亚型毒株并未对人类造成重大疾病。至今，只有约六起与受感染鸟类有过密切接触的人，向世卫组织通报了病例，而且大部分是轻症病例。

世卫组织说，它会加强应对准备，如果情况发生变化，现在已有抗病毒药物可用，还有20种获得许可的大流行疫苗可以派上用场。

不过，这些药物必须时刻更新，以更贴近这次传播的H5N1毒株。世卫组织圣裘德儿童研究医院的动物和鸟类流感生态学研究中心主任德韦比说，这个过程可能需要四五个月的时间。

H5N1病毒通常在禽鸟之间传播，但有时会传染给人类。患者一般是因接触病禽而受感染。有部分人士担心，这种病毒是否已进化到更易在人群间传播。

虽然目前没有证据表明这种情况正在发生，不过有迹象显示禽流感已开始在其他哺乳动物中传播；今年较早时候，秘鲁有超过500只海狮死于禽流感病毒。