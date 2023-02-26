云顶土崩调查逾两个月无结果引不满

来自 / 联合早报

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更新 / 2023年2月26日 9:24 AM
发布 /
发布 / 2023年2月26日 5:00 AM
峇冬加里土崩事件罹难者家属代表林文祥星期六在记者会向媒体展示他的车子在事发现场的情况，以及车子被拖到警局后形同废铁的情况。（星洲日报）
峇冬加里土崩事件罹难者家属代表林文祥星期六在记者会向媒体展示他的车子在事发现场的情况，以及车子被拖到警局后形同废铁的情况。（星洲日报）

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18名罹难者家属与生还者星期六在吉隆坡召开记者会。一名罹难者家属林文祥说，事故调查报告至今毫无消息，罹难者家属不清楚调查进展，也不知道该联系何人以获取最新信息。

（吉隆坡综合讯）马来西亚著名旅游胜地云顶半山去年底发生土崩至今超过两个月，生还者与罹难者家属不满官方的调查报告迟迟未能出炉。也有人不满事发现场一些轻微损坏的车子，到了警局却变成一堆废铁。

峇冬加里一处露营地点去年12月16日凌晨发生土崩，在营地露营的92人中有31人不幸罹难，其中包括13名儿童。

18名罹难者家属与生还者星期六（2月25日）在吉隆坡召开记者会。一名罹难者家属林文祥说，事故调查报告至今毫无消息，罹难者家属不清楚调查进展，也不知道该联系何人以获取最新信息。

他指出，政府今年1月宣布，完整调查报告预料能在1月底完成，但过后却没有下文。“我们只是想知道谁负责调查，才能向相关人员获取最新信息。”

天然资源、环境和气候变化部长聂纳兹米1月19日告诉媒体，此次事件的初步报告已在1月初提呈内阁，内阁讨论后提出一些疑问，相关单位因此需要时间完成报告。他透露，完整报告还将纳入地方政府发展部和警方的调查报告，然后再次提呈内阁。

此外，林文祥透露，他们发现一些在事故现场轻微受损的车子，拖去警局后却成为一堆废铁。“我透过新闻报道清楚看见我的车只是轻微损坏。但我前往乌鲁本南警局认领汽车时，我的车却如同废铁。”

他说，还有数名受害者家属通过媒体刊登的现场画面，看见家人的车子只受到轻微损伤，车身没有污迹。但当他们抵达警局认领车子时，这些车子全都变成“报废车”，车内的物品、汽车音响及零件也都不翼而飞。

这次震惊马国的土崩事件发生后，民众才发现政府对这类露营地点并没有管制条例，也没有相关执照供业者申请。雪兰莪州政府过后迅速制定相关管制条例，包括增加这类营地的执照申请类别。

负责沙巴、砂拉越及特别事务的首相署部长阿米占星期四（2月23日）在国会答询时说，政府认为不必针对峇冬加里土崩事故成立王家调查委员会。他说，政府斜坡管理委员会属下的技术机构有能力调查此事。当局将等调查报告出炉后，再提出必要的应对措施。

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