雅加达塞车问题再现 但不像疫情前严重

（雅加达讯）随着冠病疫情缓解，人民生活逐渐恢复，印度尼西亚首都特区雅加达的交通拥堵问题再现，但目前塞车现象尚未像2019年疫情前一样严重。

《雅加达邮报》的报道引述荷兰交通导航服务商TomTom的2022年交通指数报告说，雅加达人去年平均花费22分钟40秒才能行驶10公里，这个数字较前一年多了2分50秒，是接受调查的389个城市中增幅最高的。

这使得雅加达在2022年被列为全球第29个最拥堵的城市，这个排名比2021年因防疫限制而跌至的第46位高了17位。

雅加达是全球交通最拥堵的城市之一，每天有超过2000万辆机动车辆在路上行驶，还有数百万人往来于雅加达和卫星城。

近几年来，雅加达的交通情况有所改善，尤其是在冠病疫情期间，印尼政府实施严格防疫措施，下令人们居家办公，并关闭学校，因此路上的车少了许多。

2019年，雅加达在TomTom交通指数上排名第10，在疫情来袭的第一年，即2020年，雅加达排名仅第37。

为缓解交通拥堵问题，雅加达特区政府采取了各种措施，包括在2016年实施“奇偶数车牌”交通管理法，车牌以奇数结尾的车辆可于奇数日期在25个拥堵区域行驶，车牌以偶数结尾的车辆则只能在偶数日期行驶。

去年，雅加达警方提议，让一些企业调整员工的工作时间，以错开办公时间，避免人们挤在高峰时段通勤。不过，此提议遭到雇主和企业的强烈反对，当局不得不放弃此计划。

专家吁改善公共交通系统 疫情后保留部分远程工作

交通专家认为，改善雅加达和卫星城的公共交通系统才是解决该市长期存在的交通问题的关键。专家还建议雅加达在疫情后保持一定程度的远程工作，因为该市320万通勤者中约80%是上班族，许多人驾驶私家车上班。

一些交通分析师则提议首都特区政府出台更严厉的政策，来劝阻人们使用私家车，例如实施电子道路收费，以及提高市区停车费。

自2006年以来，首都特区政府就一直有意实施电子道路收费政策，但据称因为繁文缛节和融资问题，政府始终没有将计划付诸于行动。首都特区政府还计划大幅提高公路停车费，但至今尚未宣布任何相关改变。