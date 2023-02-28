从吉隆坡机场入境 新加坡等10国公民可用自动通关系统

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府宣布，新加坡等10个国家的公民星期一（2月27日）开始可在吉隆坡国际机场使用自动通关系统入境。

符合条件的新加坡公民之前已可在柔佛州新山和振林山两个陆路关卡使用这个自动通关系统。

内政部长赛夫丁星期一前往吉隆坡国际机场，视察首批外国旅客使用自动通关系统入境的情况。他过后告诉媒体，来自新加坡、文莱、澳大利亚、新西兰、德国、日本、韩国、沙特阿拉伯、美国及英国这10个国家的旅客（公民），即日起可在吉隆坡国际机场使用自动通关系统入境。

赛夫丁：获选10国旅客占去年总入境人次27％

他说，当局分析吉隆坡国际机场去年全年入境的外国旅客数据后发现，来自这些国家的旅客占27.1％或约85万5000人次。当局也分析了这些旅客的相关风险因素，认为这些国家都属于低风险，因此同意让它们的公民使用自动通关系统入境。

马国当局事前没有通报在吉隆坡国际机场启用新系统的确切时间，赛夫丁星期一上午在国会答询时突然透露，他下午会前往吉隆坡国际机场启动自动通关系统。他说，这么做是为了纾缓机场几个月来汹涌的入境潮。

针对吉隆坡国际机场等关卡近来入境旅客大排长龙的问题，赛夫丁说，政府正在探讨解决入境关卡拥堵的中长期方案，内政部秘书长近期将与旅游部和交通部商讨短期对策。他没有透露这些方案的详情。

目前，持新加坡护照的旅客若要在新山关卡及新马第二通道关卡使用自动通关系统入境马国，首先必须确保护照本中嵌有储存个人生物认证资料晶片的电子护照（e-passport），护照有效期至少三个月。

他们也必须在入境柔佛的三天前，上网填写及提交马国的电子入境卡。首次使用自动通关系统者，还必须在入境时到移民局柜台进行一次性的呈报生物认证资料。

这个新的通关系统1月20日在上述两关卡启动后，截至2月中旬使用的新加坡旅客只有约1万6000人次，比当局预期的大约3万5000人次少许多。