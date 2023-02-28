由本报联办下月吉隆坡举行 “东南亚讲堂”邀学者沈联涛 畅谈马国疫后及选后经济展望

聚焦东南亚区域议题的“东南亚讲堂”下个月迁往吉隆坡，邀请国际知名经济学者沈联涛畅谈“疫情与大选之后，马来西亚的经济展望”。

“东南亚讲堂”是由新加坡《联合早报》、马来西亚世华媒体和南方大学学院联办的区域话题讲座，目标是每次讲座在东南亚不同城市举行。即将在马来西亚举行的“东南亚讲堂吉隆坡场”，由在地的东盟中国投资促进会、马来西亚留台联总协办，并由吉隆坡Ibis Hotel赞助。

“东南亚讲堂”不定期邀请本区域重磅人物现身说法，针对东南亚政治、社会以及经济等议题分享独到见解。

首场讲堂去年在新加坡举行，由印度尼西亚国信集团创办人翁俊民博士主讲。

即将于3月18日（星期六）在吉隆坡八打灵再也南洋商报总社视听室举行的第二场讲堂则由沈联涛主讲。

沈联涛1946年出生于英属北婆罗洲（即目前的沙巴）。他从英国布里斯托大学经济系毕业后，在伦敦成为特许会计师。他1976年至1989年曾担任马国国家银行首席经济师和助理行长，并于1989年至1993年出任世界银行金融发展部高级经理。

他随后受委为香港金融管理局副总裁，并于1998年至2005年间连续三届担任香港证监会主席，间中也担任国际证券委员会组织技术委员会主席。

沈联涛2006年成为中国银行业监督管理委员会首席顾问，并在2013年被美国《时代》周刊选为年度“全球百名最具影响力人物”。

他曾就货币、经济及金融议题发表不少文章和书籍，包括于2009年出版《十年轮回:从亚洲到全球的金融危机》。他与黄祖顺联合编辑的《照亮影子银行：中国金融机遇改革的机遇》则在2016年出版。他也是中国清华大学经济管理学院以及马来亚大学的兼任教授。

本场讲座的主持人是南洋商报总编辑罗依薇。《联合早报》届时会在早报网为本地读者直播讲座。