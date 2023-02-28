虽宣布不再竞选副主席 依斯迈否认巫统党选后退出政坛

巫统党选前天提名，前首相依斯迈已宣布不再竞选巫统副主席。消息人士透露，依斯迈将继续担任百乐区国会议员直到本届国会解散为止，预计将在3月18日宣布退休。

（吉隆坡综合讯）现在距离马来西亚执政党巫统的党选不到三个星期，激烈的选情导致各种真假难辨的信息不断流传。其中，有消息指前首相依斯迈沙比里将在党选后退休，也有消息指巫统各派系将借副主席选举较劲。

依斯迈目前是巫统副主席、彭亨巫统百乐区国会议员，以及巫统百乐区部主席。《马来西亚前锋报》星期一（2月27日）引述消息报道，依斯迈预料将在百乐区部大会宣布引退。

消息人士透露，依斯迈到时将宣布辞去巫统百乐区部主席。但依斯迈将继续担任百乐区国会议员直到本届国会解散为止。这次巫统党选提名已在星期天（2月26日）截止，而依斯迈当天已宣布不再竞选巫统副主席。

消息人士说：“他预计将在3月18日宣布退休，我们这些朋友都知道了，只等他（正式）宣布。就连（百乐区）国会议员，他也说这是他最后一个任期，他不想再参选了，他想休息。”

然而，依斯迈星期一接受马来报章《Kosmo!》访问时，驳斥有关他将退出政坛的说法。“我仍是彭亨巫统百乐区部主席，也仍是百乐区国会议员，何来退出政坛之说？”

依斯迈2021年8月21日宣誓成为马国第9任首相，并在隔年10月10日宣布解散国会。依斯迈的任期只有459天或约15个月，是马国历来任期最短的首相。

传巫统副主席七角是当权派与反对派角力战

此外，针对巫统副主席七角战将成为当权派与反对派角力战的说法，彭亨州务大臣望罗斯迪认为这只是一些巫统领袖的个人意见。

旺罗斯迪星期天（2月26日）晚间出席活动后告诉媒体：“我不知道（这种说法）……我认为这（副主席职）是开放给所有人竞选的。”

巫统共有三个副主席职位，现任副主席包括依斯迈沙比里、高教部长卡立诺丁，以及前乡区及区域发展部长马哈基尔。由于巫统党主席和署理主席两大高职这次党选不开放竞选，因此副主席职出现激烈竞争。

之前有消息指这次将有九人竞选，其中包括三名现任副主席。不过，依斯迈星期天宣布不再竞选这个职位。之前表明将竞逐这个职位的外交部长赞比里，星期一（2月27日）则突然宣布退选。副主席职位的角逐者因此减至七人。

这七人包括卡立诺丁与马哈基尔两名现任副主席，以及负责法律与体制改革的首相署部长阿莎丽娜、彭亨州务大臣旺罗斯迪、蒂蒂旺沙区国会议员佐哈里阿都、巫统最高理事理查马利肯，还有柔佛前州务大臣哈斯尼。