回应高龄参选反对声浪 巴维坚信能化解精英威权和民主派矛盾

泰国副首相巴维说，他决定再次参选的其中一个原因是为了公民力量党。同时，他认为泰国的问题是专制和民主力量“无法找到共同点”，若是想要前进，就必须先解决这个问题，而他坚信自己有能力解决这个问题。

（曼谷综合电）有意在来临全国大选中竞选首相职位的泰国副首相巴维说，他已决定留守政坛因为泰国有必要克服精英权威主义和自由主义之间长久以来的冲突，而他坚信若有机会，他会是化解冲突的最佳人选。

执政党公民力量党今年1月宣布支持党魁巴维成为来临大选的首相候选人后，坊间出现反对声浪。不少人认为，高龄77岁的巴维和其他年事已高的政客应该退位让贤，把棒子交给年轻一代。

投身政坛前曾任陆军总司令的巴维星期一（2月27日）在脸书发表公开信回应人们的质疑说，他决定再次参选的其中一个原因是为了公民力量党。

他说：“我和其他党员一直对政治工作抱有希望和梦想，长久以来都为此努力。每当选举来临，我们都知道这会是一场艰难和激烈的竞赛。我怎能抛下和我一起建立公民力量党的兄弟们呢？”

巴维进一步指出，泰国目前的问题是专制和民主力量“无法找到共同点，因为每一方都想以牺牲另一方为代价来彻底赢得胜利”。泰国若是想要前进，就必须先解决这个问题，而巴维坚信自己有能力解决这个问题。这也是他不愿退出政坛的另一个原因。

在他看来，泰国国内有巨大影响力的精英不信任政治人物，才会进而对民主和民选政府产生疑虑，并因此认为有必要“阻止民主主义”。

巴维参与了此前的泰国政变，推翻两届民选政府，但他的脸书贴文却突出自己并不反对民主。他说：“一个不可否认的事实是，夺权者组织政党参选，即使拥有所有优势，独裁者最终总是将权力输给自由民主派。每次都是这样。”

“精英的知识和能力无法像那些与人民更亲近，受到爱戴和尊重的政治人物一样赢得公众的信任。”

分析师：巴育寻求连任 最大绊脚石将会是巴维

泰国首相巴育已经表明，会在3月解散国会，为大选铺路。他没有给出具体日期，但大选暂定于5月7日举行。

虽然巴维在民意调查中，支持率远不如他曾经的门徒巴育，但不少分析师却认为，巴育寻求连任的最大绊脚石将会是巴维，而非目前呼声最高的前首相达信小女儿、最大反对党为泰党代表佩通坦。

68岁的巴育今年1月宣布与公民力量党分道扬镳，加入新政党泰国人团结建国党。巴育日前在泰国人团结建国党公布参选候选人名单的活动上放话，泰国人团结建国党立志要在来临大选中赢得最多席位。

巴育说：“泰国人团结建国党会为泰国和泰国民众竭尽所能，带领国家前进。”

他补充道，该党不会执着于与其他政党斗争，因为“泰国是属于所有泰国人的”。“我们要成为国会下议院500个议席的最大赢家。”