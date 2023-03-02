绑架机师分离主义分子 已被印尼安全部队包围

（雅加达路透电）印度尼西亚安全部队已经把绑架新西兰籍机师的巴布亚分离主义分子包围起来，但由于人质谈判仍在进行，安全部队暂时按兵不动。

印尼苏西航空公司（Susi Air）37岁飞机师梅尔滕斯（Philip Mehrtens）2月7日驾驶飞机在巴布亚偏远地区恩杜加（Nduga）降落后，被西巴布亚民族解放军掳走。这个分离主义组织要印尼政府承认巴布亚独立并撤出驻军，否则不会释放人质。

印尼政治、法律和安全事务统筹部长马福德星期二（2月28日）告诉媒体，安全部队已找到人质被关押的地点，但暂时按兵不动，以免危及人质安全。他说：“他们现在被包围，我们已掌握他们的地点，不过我们必须非常谨慎。”

马福德没有透露人质被关押的地点，也未详说准备采取什么行动解救人质。

不过印尼国军总司令尤多透露，该处有平民，使救人行动变得复杂。他发声明说：“要把这个团伙一网打尽并不容易，因为他们与当地人混在一起。我们会先采取劝说策略。”

安全部队先前曾说，已制定了“执法行动”，但只会在谈判失败、万不得已的情况下才派上用场。印尼政府已动员巴布亚知名人士如政客、牧师和当地领袖与西巴布亚民族解放军交涉。

苏西航空公司创始人苏西星期三（3月1日）召开记者会说，公司已取消巴布亚70％的航班，运送重要补给物资到当地偏远山区的工作因此受影响，她为此表示歉意。她说：“有些生病的人无法获得药物……粮食供应估计正在减少。”

巴布亚省位于新几内亚岛西部，曾是荷兰殖民地，1969年经由联合国认可的公投并入印尼。不过当地土著非常抗拒印尼的统治，分离主义组织不断寻求巴布亚脱离印尼，与印尼军警的冲突不断。