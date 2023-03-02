马国六州水灾 柔佛灾民逾万最严重

（吉隆坡综合讯）连续多天强降雨导致马来西亚柔佛、马六甲、森美兰、沙巴、砂拉越和彭亨六州发生水灾，造成至少一人死亡。当局已经紧急疏散超过1万5000人。

淹没菜园农地 蔬果价格或上涨

大水也淹没南马约1000公顷菜园和农地，这可能导致蔬果价格在接下来一个月上扬。

马国气象局星期三（3月1日）下午对柔佛、彭亨、森美兰和马六甲发出危险级别的持续降雨警报。这些州属的水灾情况预料还会继续恶化。

据马国福利局星期三晚间发布的信息，上述六州的水灾灾民共有1万5280人。

灾情最严重的柔佛10个县区中的昔加末、居銮、哥打丁宜、新山、笨珍及古来六县，星期三上午共有1591名灾民疏散至21个临时收容中心。然而到了晚上，柔佛灾民人数激增逾万人至1万4510人，当局将他们疏散至州内131个临时收容中心。

柔佛居銮一名青年星期三开车上班途中，遭大水连人带车冲走而不幸溺毙，成为这次水灾的首名死者。

这是柔佛今年第二次遭遇严重水灾。今年1月的农历新年期间，柔佛也有七个县区传出灾情，当时有超过4000名灾民被迫离家，到48个临时收容中心栖身。

至于其他州属，砂拉越有128名灾民疏散至三个临时收容中心、沙巴一个临时收容中心内有108名灾民、森美兰也有197名灾民进入六个临时收容中心，彭亨的13个临时收容中心有312名灾民，马六甲两个临时收容中心有灾民25人。

此外，马国菜农总会主席林仕伟星期三说，大雨导致柔佛、马六甲与森美兰约1000公顷农地遭破坏，菜农损失上千万令吉。

他说：“除了菜园被淹没，桥梁被冲断和道路淹水也影响菜车进入菜园，造成蔬菜批发市场供不应求。”

马国菜农总会总秘书蔡依锰指出，大雨也造成金马仑等高原蔬果产量减少，因此全国接下来一个月的瓜果与叶菜类预料将供不应求而涨价。