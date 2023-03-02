巴育称公民力量党无意与为泰党结盟合组政府

（曼谷综合讯）泰国首相巴育称，公民力量党并没有计划与最大反对党为泰党合作，在来临大选后携手组建联合政府。

68岁的巴育今年1月与公民力量党分道扬镳，加入新政党泰国人团结建国党。分析认为，公民力量党党魁巴维会是巴育连任首相最大的劲敌。坊间更有传言指公民力量党已和为泰党协商共组政府。

但巴育星期二（2月28日）主持每周例行内阁会议后告诉记者，也是泰国副首相的巴维向他保证，公民力量党从未承诺与任何政党结盟。

至于泰国人团结建国党会否和公民力量党联手，在大选后组成联合政府，巴育仅表示目前还言之过早。

据《曼谷邮报》报道，巴育认为在大选还未正式宣布前，与任何人在这么早的阶段讨论政府组建问题都是言之过早。毕竟这也取决于各政党在大选中成功夺得几个议席。

巴育已表明，会在3月解散国会，为大选铺路。他没有给出具体日期，有报道指他可能在3月中旬左右解散国会，大选暂定于5月7日举行。

随着大选脚步逼近，各政党间的争锋相对越来越犀利。泰国洗浴产业大亨楚威近期不断抨击执政联盟中的第二大党自豪党（Bhumjaithai），将年轻人滥用大麻的问题归咎于自豪党推动大麻合法化，这被认为是泰国人团结建国党在背后煽动。

对此，巴育坚决否认。他在回答记者提问时说：“这与我无关。我是泰国首相，我必须和执政联盟维持合作关系。我们已一起工作了四年。”

为泰党委地产大亨任顾问 为佩通坦提供建议

另一方面，自去年就开始为大选造势的为泰党，星期三（3月1日）宣布已正式委任泰国地产大亨社德他（Srettha Thavisin，60岁）担任党内资深顾问，为“为泰家庭”的首领佩通坦提供建议。

佩通坦是前首相达信的幼女，刚于上周获为泰党确认为党推举的首相候选人之一。社德他也被认为是为泰党有意提名角逐首相之位的另一人选。

社德他星期三到为泰党总部接受任命时，被媒体追问会否成为首相候选人，他没有正面回应，只说须“一步一步来”。他也不愿回应如果自己被推举为候选人会否接受，只推说目前还太早，而且这得由党执委决定。