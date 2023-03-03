当选越南国家主席 武文赏矢言坚决打腐

（河内综合电）经越南国会投票表决，武文赏正式当选越南国家主席。

越南共产党中央委员会星期三（3月1日）召开特别会议，提名中央书记处书记武文赏出任国家主席。越南国会星期四（2日）对这项提名进行投票表决，出席会议的488名代表中有487人投下赞成票，通过了武文赏担任国家主席的决议。

武文赏1970年出生于越南永隆省，1993年加入越南共产党。52岁的武文赏是两届中央政治局委员，也是越共史上最年轻的中央书记处书记，被视为中央总书记阮富仲的亲信。这次他当选国家主席，任期将在2026年结束。

越共中央总书记、国家主席、政府总理和国会主席被称为越南政坛的“四驾马车”。虽然国家主席一职是象征性领导职务，但仍是仅次于中央总书记的第二号人物。

被视为总书记接班人之一

武文赏作为国家主席在国会发表的第一个声明中说，他将“坚决打击腐败和消极现象”。他还说，将继续进行国际合作，“我将继续学习并努力遵守宪法履行国家主席的职责。”

越南原国家主席阮春福在多名官员被爆在冠病疫情期间作出违规和不当行为后，今年1月宣布“负起政治责任”，辞去国家主席、越共中央政治局委员、十三届中央委员会委员、国防与安全委员会主席等党职务并退休。

随着阮春福下台，78岁的阮富仲预计将在2026年越共全国代表大会卸任交棒，武文赏也被视为是最有可能的接班人之一。

曾任阮富仲反腐副手

分析员认为，武文赏的当选或许意味着越南官场近期的人事大地震告一段落，越共高层换届及接班团队逐渐成形。

自2021年起，武文赏曾担任越共中央反腐败反消极指导委员会副主任。阮富仲则是该委员会主任，也是党内反贪腐运动的主要推手。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员黎洪和说：“他没有涉及任何的腐败丑闻……如果越共想继续打击贪腐，他们需要具有道德权威的领导人。”

越南政府的反贪腐运动单在去年就已经使超过500名越共党员受到纪律处分。分析员指出，反贪腐运动以及随之的领导层震荡，令官僚和一些投资者感到不安。为了避免被指涉贪，官员们如今审批投资项目，尤其是房地产和基础设施建设的项目格外谨慎，尽可能不签发投资许可证。