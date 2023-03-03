马水灾恶化四死逾3万灾民被疏散 柔佛灾民占总数九成

柔佛、森美兰、马六甲、彭亨已有3万2979名灾民紧急疏散至临时收容中心，其中超过3万灾民来自柔佛，占总数约九成。柔州10个县区目前都遭大水肆虐，以昔加末、居銮、峇株巴辖与哥打丁宜等四县灾情最严重。

（新山综合讯）马来西亚半岛中南部四州水灾灾情持续恶化，柔佛州昔加末有两名独居老人在水势稍退后被发现死在个别的住所内，使死于水灾的人数增至四人。

另两名遇难者分别是柔佛州居銮一名青年及彭亨州北根珍尼湖一名男童。前者星期三（3月1日）开车上班途中，遭大水连人带车冲走，后者遭急流卷走丧命。

《星洲日报》报道，柔州昔加末警区主任阿末詹比里说，警方星期四（2日）早上接获投报后，分别在三合港新村的广西街和第5巷村屋，发现一具女性尸体（80岁）和一具男性尸体（70多岁）。两具遗体已送往昔加末医院剖验，以鉴定死因。

截至星期四晚间9时，柔佛、森美兰、马六甲、彭亨已有3万2979名灾民紧急疏散至临时收容中心，灾民人数比前一天的约1万5000人增加近1万8000人，其中超过三万灾民来自柔佛，占总数约九成。他们来自8411个家庭，全部已疏散至211个临时收容中心。

根据福利局发布的信息，柔佛、森美兰、马六甲和彭亨都传出水灾灾情。东马砂拉越的灾情则明显改善，剩下一所临时收容中心还有25名灾民。

柔州10个县区目前都遭大水肆虐，其中以昔加末、居銮、峇株巴辖与哥打丁宜等四县灾情最严重。

气象局对柔彭发布预警：强降雨将持续至星期六

更不妙的是，气象局星期四再次对柔佛及彭亨多个地区发布强降雨警报，并指强降雨将持续至星期六（4日）。受影响地区包括柔州昔加末、居銮、丰盛港、古来、哥打丁宜及新山等六县，以及彭亨州云冰和北根两县。

气象局也预测登嘉楼的甘马挽、彭亨的马兰、关丹与百乐、柔佛的东甲、麻坡、峇都巴辖及笨珍等地也将下大雨。

这是柔佛今年第二次遭遇严重水灾。今年1月的农历新年期间，柔佛也有七个县区传出灾情，当时有超过4000名灾民被疏散到48个临时收容中心栖身。相比之下，柔佛这次水灾灾情比上次严重得多。

由于柔州灾情吃紧，州务大臣翁哈菲兹星期四清晨在脸书说，他前一晚召开了紧急救灾协调会议，并指示两名柔佛副州秘书继续负责协调救灾和运送物资给灾民的工作。来自柔州的卫生部长扎丽哈星期四也向国会请假，紧急返回士基央（Sekijang）国会选区赈灾。

至于灾情仅次于柔佛的彭亨，有1769人在27所临时收容中心暂时栖身。森美兰的12个临时收容中心有1054个灾民，而马六甲四个临时收容中心有76个灾民。