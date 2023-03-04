马国豪雨未停五州灾民人数攀升 柔佛州四座水坝水位达到危险水平

（新山／沙登综合讯）豪雨未停，马来西亚五个发生水灾的州属灾民人数持续攀升；受灾最严重的柔佛州有超过3万人滞留在219个临时疏散中心，四座水坝的水位达到危险水平。

安华宣布拨款1500万元给柔佛赈灾

柔佛重灾区昔加末星期五（3月3日）再有一名老妇人疑失足掉入沟渠溺毙；彭亨州云冰一名失踪数日的老翁则在洪水消退后被发现淹死在车内，令全马死于这一波水灾的人数增至六人。

马国首相安华宣布，联邦政府将拨款5000万令吉（约1500万新元）给柔佛赈灾。他也会尽快安排时间到柔佛巡视灾区和探访灾民。

他星期五在雪兰莪州沙登博特拉大学回教堂出席周五礼拜后向媒体指出，柔佛水灾灾民人数已飙升至近3万3000人，政府会立即下放这笔拨款。“这笔紧急拨款将用来处理河流排水和协助灾民，以及任何急需援助的部分。”

马国副首相兼乡村及区域发展部长阿末扎希星期四（2日）已到柔佛哥打丁宜巡视临时疏散中心。他当时透露，联邦政府会通过国家天灾管理机构紧急拨款1000万令吉，作为购买救灾物资等用途。

柔佛州务大臣翁哈菲兹当天陪同阿末扎希巡视灾区后在脸书发文，感谢联邦政府发出紧急拨款。他说，联邦政府也考虑另外拨款760万令吉，用于提升哥打丁宜市区和金哥打花园的排水系统，作为解决水灾问题的短期措施。

他也向没有受灾的州属求援，希望有关州政府能调派社会福利局等相关机构的人员到柔佛协助赈灾。

柔四水坝附近居民 受促提高警惕

主管工程、交通和基础建设事务的柔佛州行政议员莫哈末法兹里星期五受询时则说，连续降雨五天导致柔佛亚依淡的森波浪水坝、昔加末的彼咯水坝、丰盛港兴楼的拉蓬水坝及新邦令金的马什水坝的水位处于危险水平，附近居民受促提高警惕。

截至星期四晚上，柔佛10个县有9288户家庭受水灾影响，灾民达3万2870人。其中，重灾区昔加末县的灾情持续恶化，灾民人数从星期三的1万零395人，增至超过1万2200人，涉及3511户家庭，共有78个临时疏散中心投入运作。

其次是居銮县，灾民人数有5251人，临时疏散中心共39个；峇株巴辖县灾民人数4491人，临时疏散中心25个。

这是自2006年以来，柔佛遭遇的最严重水灾，至今导致四人死亡，多个地区包括居銮、昔加末、峇株巴辖、哥打丁宜、新山、丰盛港和东甲有多条道路因塌陷和土崩无法通行。

马国气象局指出，柔佛各县料持续降豪雨至星期天（4日）。

除了柔佛，彭亨、马六甲、森美兰及砂拉越也发生水灾，全马灾民超过3万6000人。其中，彭亨有超过2100人安置在临时疏散中心，森州有938人被疏散；马六甲及砂拉越灾情相对较轻，灾民人数分别有162人及38人。