受灾州属增至六个 马国水灾灾民逾4万 绝大多数在柔佛

柔佛灾情持续加剧，重灾区昔加末县三合港遭遇的洪涝更是开埠以来最严重的一次。当地大水本已渐退，但星期五晚上下起连绵大雨，导致河水高涨，恐引发第二波水灾。

（吉隆坡／新山综合讯）马来西亚的水灾范围扩大，目前受灾州属增至六个，灾民超过4万人，绝大多数在柔佛州。由于柔州很多河流水位升至危险水平，州内灾情可能继续恶化。

雪兰莪州双溪毛糯和蒲种等多个地区星期五（3月3日）晚上也突发洪水，百多人紧急撤离到临时疏散中心。

柔佛灾情持续加剧，重灾区昔加末县三合港遭遇的洪涝更是开埠以来最严重的一次。当地洪水本已渐退，但星期五晚上又下起连绵大雨，导致河水再次高涨，恐引发第二波水灾。

《星洲日报》报道，三合港新村村长辜锦荣星期六早上巡视河道后说，根据他的评估，当地面临第二波水灾的重大威胁。

柔佛灾民增至3万9476人 昔加末县灾情最严重

柔佛天灾管理委员会主席兼州政府秘书阿兹米也发声明说，州内16条河流水位已上升至危险水平，意味着更多地区可能发生水灾。

他说，星期五晚上豪雨不断，加上柔佛河水位持续高涨，造成全柔灾民增至3万9476人。他们被安顿在247个临时疏散中心。

昔加末县灾情最严重，有1万3583人滞留县内78个疏散中心；至于其他县的受灾民众，峇株巴辖有9385人、居銮5299人、麻坡3492人、哥打丁宜3349人、东甲2664人、丰盛港763人、新山462人，以及笨珍379人。

柔佛州务大臣翁哈菲兹在脸书上说，根据柔州气象局预测，州内各地至少会持续下雨到星期天（5日）；当局也向昔加末、居銮和丰盛港发出危险级别的红色警报，即会有连续强降雨。

气象局也发出强风警告，指南中国海海域将有大浪，预料会持续至星期一（6日）。翁哈菲兹说：“这很可能引发柔州东海岸的水位上升，并有海水泛滥风险。民众须时刻注意当局指示，保护自己和家人安全。”

柔佛灾情严重，但联邦政府认为，目前还不必宣布柔佛进入灾难紧急状态。

团结政府发言人法米星期五在内阁会议后的记者会上说，内阁会议重点讨论了应采取什么紧急方案来协助柔佛灾民。“内阁更关注的是，我们可以马上做些什么……联邦政府已向柔佛提供5000万令吉的紧急援助。我们也集中讨论各种方案，以解救受困灾民。”

马国首相安华星期五宣布，联邦政府将拨款5000万令吉（约1500万新元）给柔佛赈灾。

马国多个地区自上星期以来强降雨频繁，导致柔佛、马六甲、森美兰、沙巴、砂拉越和彭亨先后发生水灾。柔佛灾情最严重，至今已造成四人死亡。沙巴灾情较轻，天气逐渐好转后已摆脱水患，如今人口稠密的雪州却也出现灾情。

严重水灾一再出现，马国元首苏丹阿都拉谕令政府展开深入研究，探讨短期和长期解决方案，如防洪计划和加深河床等，以降低风险。