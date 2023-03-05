雅加达北部油库爆炸 火势延烧民宅至少18人死

（雅加达综合电）印度尼西亚国家石油公司在首都雅加达北部的一座油库星期五（3月3日）爆炸引发大火，猛烈火势延烧附近民宅，至少18人包括两名儿童丧命。当局正在探讨是否将油库迁移到其他地点。

大火从当地时间星期五晚上约8时（新加坡时间晚上9时）烧起，当局派出50辆消防车共260名消防员到场救灾，大火在约六小时后扑灭。

印尼最重要油库

由于事发地点人口稠密，附近不少房屋和汽车被烧毁，当局紧急疏散1000多名居民，另有60人紧急送院，其中一些人严重烧伤。

爆炸失火的油库主要服务大雅加达地区，油储量超过30万公升，是印尼最重要的油库，目前尚不清楚起火原因。

印尼国家石油公司（Pertamina）总裁尼克为这起火患道歉，承诺将进行内部检讨，避免类似事故再次发生。公司也承诺从其他油库调配燃油，确保雅加达和周边地区的供给不会中断。

印尼国会能源委员会主席苏庚则指出，这不是印尼国油公司的设施第一次发生重大火患，呼吁对这家国营公司的所有基础设施展开审计调查。

对此，印尼国有企业部长托希尔星期六说，印尼国油公司和其他国有企业必须与地方政府合作，对重要设施的位置进行评估，以确保它们与住宅区保持安全距离。“如果不可能（维持安全距离），我们可能必须搬迁。”

2021年，印尼国油公司在西爪哇巴隆岸，以及中爪哇芝拉扎的炼油厂也曾发生大火。

苏庚星期六接受电视台访问时也建议，印尼国油公司把设施建在距离住宅区至少两公里以外的地方。

事发当天爆炸的油库与大范围民宅只隔了一条狭窄小巷。

有居民称，看到闪电击中油管和油箱，没过多久就飘出阵阵浓烟，居民还闻到一股非常刺鼻的汽油味。“气味非常呛鼻，以致有些人呕吐，还有人差点晕过去。”

据目击者形容，爆炸油库上空出现一团火球，大火迅速蔓延到住宅区，居民在尖叫声中仓皇逃命。

一名妇女说，自己只拿了几件衣物，便带着一家大小逃命。“我已经回不了家，因为已完全烧毁。”

一些被紧急疏散的居民事后回到住所检查灾情，一些则到医院寻找失联的亲人。