马国水灾区减至柔甲彭三州 灾民增至超过5万人

（吉隆坡综合讯）马来西亚水灾州属星期天减至柔佛、马六甲与彭亨三州，但全马灾民人数持续攀高，星期天上午约4万4860人，到星期天下午增至超过5万人。柔佛仍是灾情最重州属，占全国灾民总数超过九成。

马国首相安华星期天（3月5日）巡视柔佛水灾最严重的昔加末县，他说，全国各地雨势已经减弱，水灾情况也逐渐好转，因此政府不会宣布灾区进入紧急状态。

“政府不会（对水灾灾区）颁布紧急状态令，虽然天气仍然阴冷，但雨水已减少，一些地方开始退水。”

安华也宣布全国各地将重启之前喊停的治水工程，这些工程所需资金约6亿令吉（约1亿8000万新元）。“接下来的重点是灾后重建。我们决定重启全国各地的治水工程，这些总值6亿令吉的工程将加速进行。我已下令这些工程必须在今年6月动工。”他说，政府之前搁置这些治水工程，是因为发现当中存有弊端。

据马国福利局发布的信息，截至星期天晚间，受灾州属剩下柔佛、马六甲与彭亨三州。星期六受灾州属除了这三州，还有森美兰、雪兰莪与砂拉越。

不过，全国灾民增至5万零524人，柔佛州有4万6887人，占全国灾民总数近93%。柔佛灾民来自1万3477个家庭，他们在283个临时收容中心栖身。其他州属方面，彭亨有3084名灾民，暂住21个临时收容中心；马六甲553名灾民，目前在六个临时收容中心容身。

柔佛多农场菜园遭淹没 影响10万农民畜牧业者

连日豪雨引发大水灾淹没柔佛许多农场和菜园。柔佛州政府估计，约10万3000名农民和畜牧业者受影响，当局将为这些民众提供援助。

柔佛州负责农业、农基工业及乡村事务的州行政议员（州内阁部长）扎哈里沙礼星期天（3月5日）巡视昔加末峇株安南临时疏散中心后告诉媒体，州政府已向农业部申请8000万令吉（约2400万新元）的农业赈灾基金，协助受水灾影响的农民和畜牧业者。

他透露，已向柔佛农业局登记的农民约有9万3000人，向柔佛州兽医局登记的畜牧业者则将近1万人。他说，当局已要求受影响的农业及畜牧业者，在洪水消退后立即同当局联络。