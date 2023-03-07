泰国以更高收购价鼓励胶农 弃用农药减少环境破坏

（素叻他尼法新电）泰国作为全球最大的天然橡胶生产国和出口国，为维持橡胶生产的国家政策导致大面积森林砍伐，以腾出林地种植橡胶树，导致土壤流失问题加剧和生物多样性锐减。绝大多数橡胶种植园依然采取传统的种植方式，只有少数农户弃用农药，尝试减少对环境的破坏。

在泰南素叻他尼的凌晨时分，41岁胶农瓦尼达头戴照明灯，小心翼翼割开橡胶树皮，采集裂缝流出的胶液。她的橡胶园占地1.5公顷，种了约500棵橡胶树。她采取较为环保、可持续生产的农作方式，是泰国少数获得国际非营利组织森林管理委员会（Forest Stewardship Council，简称FSC）授予证书的农户。

获得FSC认证使瓦尼达可以以更高价格出售橡胶，每月收入从原本的550美元（约743新元）增至650美元。

她也说，弃用农药后，种植园的土壤里出现了蚯蚓。“使用农药的种植园不会有这些生物，因为化学药剂会破坏土壤。”

泰国2021年出口总值近60亿美元的橡胶，绝大部分产自小型种植户，他们收割的橡胶经由中介卖到市场上。要这些小农户改变农作方式，金钱激励最实在。

2019年成立的橡胶中介机构Agriac旨在向泰南胶农提倡良好作业方式。Agriac联合创始人迈贝说：“当我第一次提到可持续生产，他们微笑地看着我，脸上带着大大的问号。”

Agriac目前与大约1000个小型胶农合作，其中六成为女性。这些农民原本认为环保作业方式很“麻烦”，但享受到经济好处同时看到生态环境有了改善后，他们的态度转变了。Agriac向获得FSC认证的胶农收购橡胶，每公斤收购价比普通橡胶高出3泰铢（约0.12新元）。

然而，获得FSC认证的胶农占极少数，泰国全国320万公顷橡胶园当中，仅2％遵从FSC指导原则。

去年12月，欧盟禁止进口在森林滥伐地种植的橡胶。泰国大城银行分析员猜瓦指出，这个举动对泰国影响有限，因为欧盟不是泰国橡胶主要出口市场，而且供货给西方的是占少数的中大型种植园。

泰国出口的橡胶近半输往中国，而中国并不把可持续生产列为优先考量。猜瓦说：“如果有一天中国宣布一项与橡胶可持续生产相关的计划，泰国农民才会给予关注。他们的橡胶卖不出去，他们就会行动起来。”

若实施类似欧盟进口条例 国际组织：促进可持续生产

国际绿色和平组织高级顾问罗索曼认为，实施类似欧盟的严格条例，是促进可持续生产的关键。他相信天然橡胶的前景会“非常光明”，因为其替代品合成橡胶是用石油提炼加工制成，严重污染环境。