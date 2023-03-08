泰北出现逾2500火点 36府烟霾空污超出安全水平

（曼谷综合讯）泰国北部出现超过2500个火点，36个府尤其是北部地区的烟霾污染超出安全水平，多地笼罩在浓重的烟霾之中。

《民族报》报道，曼谷星期二（3月7日）早上有69个地区的悬浮颗粒PM2.5浓度超过每立方米50微克的安全水平。曼谷当局呼吁市民避免户外活动，外出时戴上口罩。

《曼谷邮报》报道，泰国自然资源与环境部常任秘书乍杜邦星期一（3月6日）说，自然公园、野生动物与植物保护部门、皇家林业部门，以及地方官员正忙于扑灭林火。

泰国每年1月至4月正逢旱季，一些农民烧芭清理农地，也容易引发林火。除了泰国，周边国家也出现林火。

美国观测卫星Suomi NPP拍到的图像显示，单在上星期六，缅甸有6701个火点、泰国2583个、柬埔寨2125个、老挝1434个、越南147个和马来西亚两个。

亚细安秘书处已向上述国家发出警报，希望它们合作解决林火和烟霾问题。

乍杜邦说，泰国北部和东北部的PM2.5浓度过去一周处于危急水平，首都曼谷和周边的府接下来两天还将笼罩在烟霾中。

他说，国家环境部将在3月15日开会讨论如何尽快将林火控制下来。

为防止林火发生，泰国当局星期一宣布关闭38个国家公园、11个森林公园、20个野生动物保护公园和两个非狩猎区。