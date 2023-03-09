推出减税政策 放宽土地收购 印尼要吸引国际投资者为建新首都筹资金

根据印尼政府新颁布的优惠政策，任何企业在新都投资至少100亿印尼盾（约88万新元），可享有100%的企业税减免，优惠期达10年至30年。愿意搬到新首都工作和居住的个人，也可享有全额所得税减免，优惠期最长可达30年。

（雅加达综合电）印度尼西亚政府星期三（3月8日）公布一系列税务减免政策，同时放宽土地收购条款，以吸引更多国际投资者，为新首都的建设筹措资金。

根据印尼政府新颁布的优惠政策，任何企业在新都投资至少100亿印尼盾（约88万新元），可享有100%的企业税减免，优惠期达10年至30年。愿意搬到新首都工作和居住的个人，也可享有全额所得税减免，优惠期最长可达30年。

此外，印尼政府将提供95年的土地使用权，到期后还可申请延长95年，比其他省份的土地使用权长得多。

印尼总统佐科2019年宣布，首都从雅加达迁往婆罗洲东加里曼丹省。建设新都努山达拉（Nusantara）预计须耗资340亿美元（约458亿新元），其中20％来自国家预算，其余80％通过公私联营模式，以及私人企业和个人投资来筹集。

三年来推出多项新举措 但招商引资收效不大

过去三年多来，佐科政府积极推出多项新举措，以吸引投资者来实现新首都建设愿景，即建立一个完全使用可再生能源和引入先进技术的智能、绿色和清洁城市。

不过，印尼政府招商引资收效甚微。知情者透露，虽然已有100多个国内外投资商表示有意投资，但仅有少数签署投资意向书，包括来自马来西亚、中国和美国的公司。

投资者担心佐科任期结束后 新首都发展或失去动力

据悉，由于牵涉资金庞大，加上冠病疫情的阻扰，一些投资者担心，在2024年佐科结束其第二个也是最后一个五年任期后，新首都发展大计可能会失去动力。

努山达拉新都管理局局长班邦星期三（3月8日）在东加里曼丹省瑟巴库区对媒体说，新首都工程目前正如火如荼地进行，即使明年大选后总统易人，这个计划不会停止。

被问及这项计划是否会在新总统上任后延续，他援引支持新首都建设法律说：“我的回答是肯定的。”

印尼宝玉银行（Bank Permata）首席经济师巴迪德说，由于佐科的任期即将在明年结束，投资者关注迁都计划的法律地位，他们担心印尼法院可下令修改相关条例。

此前，印尼宪法法院就曾下令，修改佐科政府提出并已生效一年的创造就业法。

巴迪德说：“考虑到对新首都的投资时间很长，这种法律确定性更为重要。”

新都管理局设施和基础设施部副主任西尔维娅说，新首都核心区域的建设进度已达到23%。她说，目前建设重点是总统府、总统办公室、城市广场、四栋政府部门大楼和公务员区域，占地约6600公顷。此外，还有大坝和净水处理（设施）的建设，这个工程的进度已经达到80%至90%。

根据印尼国家发展署的一项研究，整个建都工程到2045年完成后，努山达拉人口将达到170万至190万。