泰男卖印有小黄鸭日历 被指诽谤王室判监两年

（曼谷法新电）泰国一名男子出售印有黄色橡皮鸭的日历，被指诽谤王室，星期二（3月7日）在冒犯君主罪名下被判处两年监禁。

根据曾处理多起冒犯君主罪案件的法律团体泰国人权律师协会，26岁的那拉通因为在亲民主面簿网页“Ratsadon”出售以黄色橡皮鸭为特色的2021年日历，原本被判三年徒刑，“但在被告提供有利证词供考虑后，刑期被减为两年，不得假释”。

2020年11月17日，反军政府人士聚集在曼谷国会大厦外呼吁民主改革，包括限制王室权力。示威者试图破坏警方设置的路障，警方数次对抗议者发出警告无效后，遂向抗议人群发射催泪弹和高压水枪。

在一片混乱中，最初被带到示威现场嘲弄泰国当局的巨型充气黄色橡皮鸭被示威者当作盾牌。之后，黄色橡皮鸭便成为泰国民主抗议运动的标志。在每次的反政府示威活动上，黄色橡皮鸭无处不在，从帽子到发夹都可看到小黄鸭的踪影。

泰国文化保守，有严格法律禁止任何诽谤、丑化、侮辱泰王和王室的行为，以保护泰王和王室。若罪名成立，最高刑罚可判处15年监禁，因此泰国民众很少公开谈论王室。

泰国人权律师协会称，近年来泰国政府越来越常引用冒犯君主罪，自2020年以来，已有200多人在这个罪名下被提控。

人权观察组织表示，泰国法院的裁决“表明泰国当局现在正试图惩罚他们认为侮辱君主制的任何活动”。该组织亚洲区主任皮尔森说：“这起案件向所有泰国人和世人发出了一个信息，即泰国正在远离，而非是接近成为一个尊重人民权利的民主国家。