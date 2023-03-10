【视频】经济学者沈联涛：人和、人留，马来西亚当自强

马来西亚经济学者沈联涛认为，全球局势的转变给东南亚带来了新机遇，而马国具备天时和地利的条件，唯一欠缺的是“人和”因素。在他看来，当政者无法达到共识、人才留不住，马国将无法成功。

为配合即将于3月18日在吉隆坡举行的“东南亚讲堂”，沈联涛在槟城住家接受《联合早报》和马来西亚世华媒体记者联合采访。

他认为，马国现在掌握了天时地利的优势。天时，是全球局势转变，科技也带来颠覆性发展；地利，是马国地处和平和中立的东南亚，并且是亚细安的一员，“马国欠缺的东风是人和”。

沈联涛说，马国的“人不和”体现在政治上无法达到共识，没有一致发展方向；马国人才济济，但最好的专才往往都流到国外如香港和新加坡。而全球正朝向知识经济发展，马国更须加大对人才的投资。“但我们把最好的人才都送给人家。本地大学培养的专才全都走出去，我们引进的都是廉价的劳动力，国家怎么会成功？”

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“东南亚讲堂”聚焦东南亚区域议题，于3月18日在吉隆坡八打灵再也南洋商报总社举行，主讲嘉宾沈联涛将畅谈“疫情与大选之后，马来西亚的经济展望”。

“东南亚讲堂”系列讲座由新加坡《联合早报》、马国世华媒体和南方大学学院联办。首场活动2022年在新加坡举行。

沈联涛曾担任马国国家银行首席经济师和助理行长、世界银行金融发展部高级经理；也曾受委为香港金融管理局副总裁，中国银行业监督管理委员会首席。2013年，他获美国《时代》周刊选为年度“全球百名最具影响力人物”。

《联合早报》届时会在zaobao.sg、早报脸书等平台直播讲座。