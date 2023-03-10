遭马国反贪会逮捕后获保释 慕尤丁今被控七罪状

马来西亚前首相慕尤丁星期四下午在反贪污委员会被捕，到晚上获准保释，他将在星期五上法庭面控，面对多达七项控状。

也是国民联盟主席的慕尤丁星期四（3月9日）早上11时15分抵达位于布城的反贪会总部录口供。下午6时左右，反贪会发文告说，慕尤丁录供后在下午1时被捕，星期五将被控上吉隆坡法庭。晚上8时许，慕尤丁走出反贪会总部，反贪会主席阿占巴基证实慕尤丁获准保释。

慕尤丁告诉现场记者，他星期五将在吉隆坡法庭面控，下星期一还将在沙亚南法庭面对其他控状。他说总共面对七项控状，但没有提供细节。

慕尤丁说，他向反贪会解释自己没有贪污滥权，当局也没有提控他的证据，但政府里权力最高的人下令提控他。

他说，首相安华知道很多马来选民支持国盟，他相信国盟会在来临的州选举大胜，而安华和其他盟党将被人民惩罚。

根据反贪会的文告，慕尤丁是为选择性招标计划（Jana Wibawa）弊案和其他相关问题录供。反贪会取得总检察署的批准后，将援引反贪会法令及反洗钱法令提控他。选择性招标计划是国盟执政期间，为援助蒙受冠病疫情打击的土著承包商而推出的措施。

星期四一早，上百名身穿白衣的土团党支持者聚集反贪会总部外声援慕尤丁，多名国盟领袖也到场。

反贪会今年初开始调查多起与慕尤丁及土团党有关的案件，包括涉嫌挪用经济振兴配套资金，以及非法向发展商筹集政治献金等。慕尤丁否认所有指控。

上个月18日，慕尤丁已为选择性招标计划弊案到反贪会协助调查。之后，土团党前宣传主任旺赛夫及多名与土团党有关的人士也因此案相继被控。

面对反贪会大动作调查，土团党多次提出抗议，认为这是安华政府打压异己的政治报复。

星期四较早时候，安华受询时否认反贪会调查慕尤丁存在政治动机，并强调政府从不干涉反贪会的调查。他也促请在野党不要将事件政治化，导致肃贪努力的寸步难行。

马国智库埃米尔研究机构（Emir Research）首席执行长莱斯胡先（Rais Hussin）接受《联合早报》访问时说，国盟会利用慕尤丁被控事件搞宣传，以捞取政治资本。

他说，慕尤丁获得许多乡区马来人支持，国盟将这起事件形容为政治提控，将使一些马来选民对安华的团结政府更不满。