全球局势转变东南亚现机遇 学者：人才外流若不解决马国无法成功

面对中美竞争和俄乌战争，大企业纷纷转到东南亚设厂和投资。经济学者沈联涛认为，马国现在处于全球局势转变中，科技也带来颠覆性发展；同时，马国地处和平与中立的东南亚，是亚细安的一员，“马国欠缺的东风是人和”。

在马来西亚经济学者沈联涛看来，全球局势转变给东南亚带来新机遇，而马国具备天时和地利，唯一欠缺的是“人和”。他认为，人才外流问题不解决，马国将无法成功。

配合即将于3月18日在吉隆坡举行的“东南亚讲堂”，沈联涛在槟城住家接受《联合早报》和马来西亚世华媒体记者专访。

他说，自己过去甚少谈论马国经济，因为觉得时机未到。“但是，现在不仅是一个喘气的空间，还是一个可以走出去和改变的机会，就看我们有没有大智慧去抓住这个机遇。”

沈联涛提到的机遇，指的是面对中美竞争和俄乌战争，大企业纷纷转到东南亚设厂和投资。“人家的危机就是我们的机遇，今天晶片制造商英特尔（Intel）要在马国投资，很多其他企业也要搬到亚细安，就是要避开中美的压力。”

他认为，马国现在掌握了天时地利。天时，是全球局势转变，科技也带来颠覆性发展；地利，是马国地处和平与中立的东南亚，是亚细安的一员，“马国欠缺的东风是人和”。

沈联涛说，马国的“人不和”体现在政治上无法达到共识，没有一致发展方向；马国人才济济，但最好的专才往往都流到国外，如香港和新加坡。

沈联涛指出，全球正朝知识经济发展，马国更须加大对人才的投资。“但我们把最好的人才都送给人家，本地大学培养的专才全都走出去，我们引进的都是廉价劳动力，国家怎么会成功？”

目前，马国约有186万公民在外国工作，其中113万在新加坡。人力资源部长西华古玛3月7日说，世界各国出国工作者平均占全国人口约3.3％，但马国出国工作者却占全国人口约5.5％。

若新马共同发展新山 将可创造利益和机遇

针对新加坡长期被视为马国的竞争对手，沈联涛认为两国合作将带来双赢，如果彼此只打小算盘则将两败。

他指出，新加坡缺乏土地，未来可能面临像香港一样的房屋问题；而柔佛新山好比深圳，如果两国可共同发展新山，将可创造利益和机遇。

对于马国要如何留住人才的问题，沈联涛认为必须提高薪资。不过，令吉不断贬值和资金外流，导致马国无法跨入高收入国家门槛。

沈联涛坦言，马国之所以受困于中等收入陷阱，主要是思维和信心的问题。他指出，私人企业在马国的投资逐年下降，显示人们对国家信心不足，宁愿把钱投资在国外。

不过沈联涛认为，首相安华领导的团结政府上台，为马国带来改变的契机。他说，新政府应在经济上达成共识，并为多元社会建立对话平台。

在他看来，马国社会分歧的根本原因是经济不平等，只要社会更公平，人民安居乐业，其他问题将迎刃而解。“要改造社会不公只有一个办法，就是有钱可以分。关键在于我们要怎么把经济的饼做大，并扶持贫困的民众。”

沈联涛也说，国际局势日益复杂，马国须找到前进的道路。“这条路怎么走不是一个人决定，也不是一个族群决定，而是大家共同讨论。”

3月18日吉隆坡讲座将在早报网直播

聚焦东南亚区域课题的“东南亚讲堂”由新加坡《联合早报》、马国世华媒体和南方大学学院联办。首场讲堂2022年在新加坡举行。

3月18日的讲座举办地点在吉隆坡八打灵再也南洋商报总社，主讲嘉宾沈联涛将畅谈“疫情与大选之后，马来西亚的经济展望”。

沈联涛曾担任马国国家银行首席经济师和助理行长、世界银行金融发展部高级经理、香港金融管理局副总裁和香港证监会主席，也曾担任国际证券委员会组织技术委员会主席，2006年出任中国银行业监督管理委员会首席顾问，2013年获美国《时代》周刊评选为年度“全球百名最具影响力人物”。

《联合早报》将在早报网直播讲座。