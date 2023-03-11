被控洗钱与滥权收贿近7000万元 慕尤丁不认罪获保释候审

马来西亚前首相慕尤丁星期五被控六项滥权及洗钱罪，他涉嫌滥用职权收贿2亿3250万令吉（约6970万新元）。慕尤丁不认罪，法庭准他以200万令吉保释候审。

76岁的慕尤丁星期五（3月10日）早上8时40分抵达吉隆坡地方法庭面控。他是继纳吉之后第二位被控上庭的马国前首相。慕尤丁目前是国民联盟及土著团结党主席。

大批身穿白衣的国盟支持者一早就到场声援慕尤丁，他们手持“停止暴政”大字报，高呼提控慕尤丁不公平。数十家媒体机构派出整百名记者到来采访。

被指利用首相及土团党主席身份 收取三家公司和个人贿金

根据控状，在2020年3月1日至2021年8月20日期间，慕尤丁涉嫌在布城首相办公室犯下四项滥权罪。他被指利用首相及土团党主席身份，分别收取三家公司和个人的贿金，抵触了反贪会法令。

三家公司分别是Bukhary Equity、Nepturis以及Mamfor。其中Bukhary Equity是马国富商赛莫达的公司，慕尤丁涉嫌收取该公司2亿令吉贿金。第四项控状涉及一名叫阿兹曼（Azman Yusoff）的人士。

另两项洗钱控状指在2021年2月25日至2022年7月8日期间，慕尤丁以党主席身份收取Bukhary Equity汇入土团党户头的1亿9500万令吉，进而抵触洗钱法令。

对六项控状，慕尤丁不认罪。法官批准他以200万令吉及两名担保人保释候审。案件将在5月26日过堂。

在滥权罪名下罪成，可被判坐牢最高20年及罚款不少于贿金五倍或1万令吉，取其高者。在洗钱罪名下罪成，可被判最高15年监禁，并罚款不少于涉案款项五倍或5000令吉，取其高者。

慕尤丁坚称遭政治提控 一切是最有行政权者所主导

慕尤丁完成保释后，由国盟领袖陪同召开记者会。他坚称自己遭到政治提控，并指这一切是国家行政中最有权力的人所主导。“他们利用执法机构为工具，以达到政治目的。”

他也称，自己从政50年来，从未做出违法的事；他指政坛上有很多人试图毁掉他和家人，以及他领导的土团党。

马国反贪会今年初开始调查多起与慕尤丁及土团党有关的案件，包括耗资57亿令吉的建威计划（Jana Wibawa）弊案。这项计划是国盟执政期间，旨在援助土著承包商而推出的措施。

上个月，土团党前宣传主任旺赛夫及其他党内人士相继因为此案被控；慕尤丁星期四（9日）到反贪会总部录供后当场被捕。他当晚获准保释后向媒体揭露，反贪会除了就建威计划案盘问他，也怀疑他协助赛莫达的基金会豁免缴税。

慕尤丁下星期一将在沙亚南法庭面对另一项控状，相信与豁免缴税案有关。