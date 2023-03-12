国盟领袖指慕尤丁遭政治提控 马国总检察署反贪会：检调不受政治干预

（吉隆坡／怡保综合讯）针对马来西亚国民联盟领袖声称前首相慕尤丁遭政治提控，马国总检察署及反贪污委员会先后做出驳斥，声明检调工作没有受到任何政治干预。

马国总检察署长依德鲁斯星期五（3月10日）晚上发声明说，无论什么案件，总检察署都是根据调查结果的证据和事实来决定是否要提控任何人，而不存在被施压或选择性提控。

他说，总检察署向来无所畏惧、没有偏帮任何人。“我们根据调查报告里的口供做出公正决定，以确保受害者、证人、被告和公众获得必要的公正……只要有明确证据，无论涉案者的身份、阶级和背景是什么，他们都会依法被控。”

反贪会也发声明指出，针对建威计划（Jana Wibawa）弊案的调查工作是独立进行的，因此国盟领袖指责反贪会出于政治目的去调查和提控慕尤丁，是诋毁反贪会的不实指控。

声明说：“反贪会按手中资料和证据对涉案者进行调查。完成调查后，会将报告呈给总检察署作进一步考量。这个过程完全独立，不受任何方面干预。因此，指反贪会的调查受到某方面的指示，甚至含政治动机，是完全不实的指控，也破坏了反贪会的形象。”

慕尤丁也是国盟及土著团结党主席。他星期五被控四项滥用职权罪及两项洗钱罪，包括涉嫌滥权收贿2亿3250万令吉（约6970万新元）。他不认罪，目前以200万令吉保释候审。

慕尤丁坚称遭到政治提控，并指这一切是国家行政中权力最大的人所主导，为的是达到政治目的。国盟其他领袖也纷纷斥责提控不公，旨在打击国盟。

安华：无法再容忍有人为私利非法挪用公帑

马国首相安华星期六（11日）在霹雳州怡保出席公开活动后受询时说，他知道外界质疑慕尤丁是否遭到政治提控，但他的当务之急是为国家带来变革及发展，通过肃贪等方式维护人民的权益。

他说，他不在乎闲言碎语，因为他无法再容忍有人为了私利而非法挪用公帑。

“我不在乎外界说什么，我希望马来西亚这个回教徒占多数的国家，能够照顾到所有族群的利益。我不能再让国家资金被少数人非法侵占而致富，或者让他们随意取走属于人民的东西。”

安华还说，慕尤丁现在应做的是集中精力在法庭上自证清白，而不是试图影响社会舆论。“总检察长和反贪会已回应他了。他还想说什么……专注在自己的官司吧。控状都出来了，就在法庭回应吧。”

安华此前已多次否认反贪会调查慕尤丁存在政治动机，并强调政府从不干涉反贪会的调查。他也促请在野党不要将事件政治化，使肃贪努力寸步难行。