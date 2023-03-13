慕尤丁坚称遭选择性提控 挑战反贪会调查安华阿末扎希

马来西亚前首相慕尤丁坚称遭选择性提控，他挑战反贪污委员会调查首相安华及副首相阿末扎希的资金来源。慕尤丁也批评安华的团结政府失败，可能在下届大选之前就倒台。

慕尤丁是国民联盟及土著团结党主席。他星期天（3月12日）在土团党大会上发表主席政策演说时，感谢党代表的信任，让他继续担任党主席。

慕尤丁说，由于官司缠身，他星期六提出辞去党主席职务，但遭土团党最高理事会拒绝。在星期天的大会上，上千名党代表一致决定，否决他的辞职。

土团党大会前夕，慕尤丁被控六项滥权及洗钱罪，滥权控状指他利用首相及土团党主席身份，收贿2亿3250万令吉（约6970万新元）；洗钱控状所涉及的款项，也达1亿9500万令吉。他不认罪，获准保释候审。

慕尤丁向与会代表指出，这是马国史上首次有政党主席因接受政治献金被控。

“政党不能做生意来赚取收入。为了维持运作及应付选举，政党都是靠党员、支持者和商人资助生存。”他补充说，所有给土团党的资金都直接汇入党的银行户头，并且有完整记录，他没私吞一分钱。

慕尤丁也喊话要反贪会对人民公正党主席安华，以及巫统主席阿末扎希展开调查。“反贪会应调查公正党和巫统的收入来源，他们不也接受商人的政治献金吗？”

指当局提控时间点 旨在州选前让土团党瘫痪

慕尤丁说，当局选在这个时间提空他，是为了赶在州选举前让土团党瘫痪。

安华已再三否认打压任何政党，他指国盟执政时期推出的建威计划（Jana Wibawa）确实违反了许多财政规则。

慕尤丁面对的控状中，几项与马国富商赛莫达有关。对此，慕尤丁坦承土团党的大部分资金来自赛莫达。他形容赛莫达是多年朋友，真心支持土团党，不求获得任何回报。

另一方面，慕尤丁也引述最近一项民调指出，团结政府上台百日以来，没有部长获得超过50％的满意度，显示政府的失败。“政府迄今最大的成就，大概就是把我控上法庭。”

他也批评团结政府成员党同床异梦，并认为如果安华继续以目前的方式治国，政府可能在下届大选到来之前就会倒台。

以争取马来人权益为目标的土团党，成立以来被认为是巫统的最大对手。慕尤丁说，土团党成立只有七年，却在一次大选中战胜有77年历史的巫统。“土团党不再是一条小蛇，巫统也不再是巨龙。”

星期一，慕尤丁将在沙亚南法庭面对多一项控状，相信与协助赛莫达的基金会豁免缴税有关。