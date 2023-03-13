菲沉船漏油污染事件恶化 恐破坏红树林及海底生态环境

（波拉／马尼拉综合电）菲律宾东民都洛省岸外沉船漏油污染事件持续恶化。油污如今已污染东民都洛省波拉市的红树林沼泽地和漂流到巴拉望岛海域，环保分子和专家担心可能影响重要的红树林和海底生态环境。

一艘载有80万公升工业用燃油的油槽船，2月28日在菲律宾首都马尼拉以南500多公里的民都洛岛岸外沉没并漏油。油污不仅污染东民都洛省和西民都洛省海岸线，甚至漂流到距离油船沉没之处350公里的巴拉望岛海域。

菲律宾海岸警卫队证实，巴拉望省小镇泰泰（Taytay）已出现油污，当局已在当地展开评估和清理工作。巴拉望岛有丰富的生物资源，许多区域仍未开发，是菲律宾重要的生态环境和著名旅游胜地。

据菲律宾大学海洋科学研究所估计，东民都洛省、西民都洛省、巴拉望省和安蒂克省的约2万公顷珊瑚礁、9900公顷红树林和6000公顷海草可能受油污破坏，其中以东民都洛省波拉市（Pola）沿海地带红树林受污染情况最为严重。

菲律宾环境与自然资源部预计，漏油事件可能影响多达21个海洋保护区。

菲律宾环保组织“菲红树林也要紧”（Mangrove Matters PH）创始人塔比洛格告诉《菲律宾星报》：“红树林死亡，尤其是在濒海地区，将使沿海社区更容易受到暴雨和台风的影响，因为红树林作为缓冲区的功能已经消失。此外，这也会降低社区对抗气候变化的能力。”

塔比洛格说，漏油事件也将对沿海社区的生计和粮食安全造成不利影响。“如果被漏油污染，红树林不再是生物栖息地，因为所有依赖红树林的生物已无法生存。”

红树林植物学家科尔特斯解释，红树林之所以能在含盐和低氧的潮汐环境中生存，是因为它们有呼吸根。如果它们的呼吸根被油污等蜡质物质覆盖，红树林对潮汐环境的适应能力将减弱，最终可能会死亡。

据社会福利和发展部的统计，截至星期六，民马罗巴区和西米沙鄢区有3万多户家庭或13万7000多人受漏油事件影响。社福部已发放近1100万菲律宾比索（约27万新元）援助居民。

东民都洛省政府上周说，油污冲上岸后，有数十人感到不适，数以千计渔民被禁出海捕鱼，民众也被禁止游泳。

控制油污不果 菲向日美求助

由于过去10天控制油污不果，菲当局星期五向日本和美国寻求协助，控制油污扩散和展开清理工作。

菲当局称，沉船可能位于海底约400米，但菲律宾并没有能力处理残骸及清理油污。日本已派出海上自卫队人员到马尼拉协助调查，并指导清除油污。目前还不清楚到底已有多少燃油泄漏。