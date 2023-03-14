清迈林火持续一周烟霾恶化 成为全球空气质量最差城市

（清迈讯）泰国北部清迈近来遭遇林火，导致空气污染情况恶化，成为全球空气质量最差的城市。

《曼谷邮报》引述瑞士空气洁净科技公司IQAir的数据指出，清迈上个周末连续两天成为全球空气污染最严重的城市。上个星期天（3月12日），清迈的空气质量指数一度达212点的非常不健康水平，空气中的悬浮颗粒PM2.5浓度介于每立方米161.3微克，远超过每立方米50微克的安全水平。

清迈的森林大火已持续一星期左右，部分地区被烟霾笼罩，而强风将烟霾吹入市区。清迈府府尹尼拉说，当局正在部署资源扑灭林火。

泰国地理信息与空间技术发展局的数据显示，泰北17个府共有569个火点，其中13个在清迈。有关当局已进行人工造雨，以期缓解林火和烟霾。

泰国气象部门则说，泰北地区预计从星期天起至星期二（14日）迎来雷暴雨天气，这或能稍微缓解林火造成的空气污染。

泰国每年1月至4月的旱季空气污染问题严重。受烧芭、工业排污和不利天气影响，全国多个地区的空气污染指数都超标，尤其是曼谷和泰北地区。

严重的空气污染也影响了泰国人的健康。泰国公共卫生部说，自今年以来，已有144万9716名泰国人患上与污染相关的疾病，其中约3万1695人住在曼谷。