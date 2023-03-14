印尼国内外企业开采镍矿 影响农民生计威胁生态环境

来自 / 联合早报

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更新 / 2023年3月14日 8:00 AM
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发布 / 2023年3月14日 5:00 AM
椰农哈斯托玛（右一）和其他农民无奈地望着矿企在苏拉威西东南部岸外的沃瓦尼岛开采镍矿。他们申诉这些企业非法占用了农民的农地。（法新社）
椰农哈斯托玛（右一）和其他农民无奈地望着矿企在苏拉威西东南部岸外的沃瓦尼岛开采镍矿。他们申诉这些企业非法占用了农民的农地。（法新社）

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（沃瓦尼岛法新电）印度尼西亚是电动车电池原材料镍的最大生产国，国内外矿企纷纷瞄准印尼丰富的镍储量。这股镍矿开采热潮不仅与农民争地，影响农民生计，同时也造成环境污染。

在苏拉威西东南部岸外的沃瓦尼岛，42岁村民罗雅妮指着山坡另一边开垦林地的采矿者说：“我举着砍刀告诉他们：‘如果你们胆敢铲这片土地，将有人头被砍，我们誓死捍卫土地’。”

罗雅妮家数百棵香料植物今年1月被一家矿企铲平，她现在和10多个村民轮流放哨，守护田地。

然而他们面对的是强大的敌人。全球对锂电池原料和不锈钢的需求猛增，主要经济体如中国和韩国，以及电动车制造商特斯拉和巴西矿业巨头Vale都把目光投注在印尼。现有数十个镍加工厂的苏拉威西，已宣布要开展更多项目。

印尼矿企GKP在沃瓦尼岛拥有两张开采许可证，总面积达1800公顷。岛民说GKP有意扩大用地，频频找岛民讨论卖地。

政府发放开采许可证 往往未查明土地所有权

土地纠纷引发示威、骚乱甚至武装对峙。去年发生的一起冲突，岛民阻挡采矿者的车辆、纵火焚烧重型机器、还把一些矿工绑了12个小时。37岁椰农哈斯托玛事后被警方扣押了45天，获释后家里的两公顷土地被强征。他说：“如果我默不作声……我们的居住地就会被摧毁。”

印尼曾于2018年颁布总统令，承认农民在使用的国有土地上享有权利。法庭也曾数次引用一条旨在保护沿海地区和小岛的法令，作出不利于矿业投资的裁决。然而目前印尼政府积极吸引外资，往往未查明土地所有权，就发放开采许可证。

维权组织土地改革联盟的宣传部负责人本尼说，政府颁发许可证的程序是问题所在。“许可证发出后，才发现土地上已有人耕种多年，纠纷因此产生。”

矿业投资造成的环境污染也引起居民关注。在沃瓦尼岛波马拉区，雨水把镍矿的污染土壤从山坡上冲刷到海里，导致沿岸水面呈现一片深红色。村民甘特说：“以前没有矿场时，水质不是这样的，那时很清澈。”

渔民阿西普则申诉镍污染影响了他的渔获，他现在得把渔船开到更远的地方才能捕到鱼。他说：“我们只能勉强求存……我们的下一代怎么办？”

印尼总统佐科上个月演讲时说，印尼会继续朝成为发达国家的目标前进。不过罗雅妮等农民拒绝向工业化低头。她说自己无计可施，每天大部分时间都花在提防外人擅闯农田。

东南苏拉威西人权研究与倡导中心主任吉斯然说，农民被迫捍卫自己的土地，否则可能永远失去土地，他们已经别无选择。

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