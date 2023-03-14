印尼国内外企业开采镍矿 影响农民生计威胁生态环境

（沃瓦尼岛法新电）印度尼西亚是电动车电池原材料镍的最大生产国，国内外矿企纷纷瞄准印尼丰富的镍储量。这股镍矿开采热潮不仅与农民争地，影响农民生计，同时也造成环境污染。

在苏拉威西东南部岸外的沃瓦尼岛，42岁村民罗雅妮指着山坡另一边开垦林地的采矿者说：“我举着砍刀告诉他们：‘如果你们胆敢铲这片土地，将有人头被砍，我们誓死捍卫土地’。”

罗雅妮家数百棵香料植物今年1月被一家矿企铲平，她现在和10多个村民轮流放哨，守护田地。

然而他们面对的是强大的敌人。全球对锂电池原料和不锈钢的需求猛增，主要经济体如中国和韩国，以及电动车制造商特斯拉和巴西矿业巨头Vale都把目光投注在印尼。现有数十个镍加工厂的苏拉威西，已宣布要开展更多项目。

印尼矿企GKP在沃瓦尼岛拥有两张开采许可证，总面积达1800公顷。岛民说GKP有意扩大用地，频频找岛民讨论卖地。

政府发放开采许可证 往往未查明土地所有权

土地纠纷引发示威、骚乱甚至武装对峙。去年发生的一起冲突，岛民阻挡采矿者的车辆、纵火焚烧重型机器、还把一些矿工绑了12个小时。37岁椰农哈斯托玛事后被警方扣押了45天，获释后家里的两公顷土地被强征。他说：“如果我默不作声……我们的居住地就会被摧毁。”

印尼曾于2018年颁布总统令，承认农民在使用的国有土地上享有权利。法庭也曾数次引用一条旨在保护沿海地区和小岛的法令，作出不利于矿业投资的裁决。然而目前印尼政府积极吸引外资，往往未查明土地所有权，就发放开采许可证。

维权组织土地改革联盟的宣传部负责人本尼说，政府颁发许可证的程序是问题所在。“许可证发出后，才发现土地上已有人耕种多年，纠纷因此产生。”

矿业投资造成的环境污染也引起居民关注。在沃瓦尼岛波马拉区，雨水把镍矿的污染土壤从山坡上冲刷到海里，导致沿岸水面呈现一片深红色。村民甘特说：“以前没有矿场时，水质不是这样的，那时很清澈。”

渔民阿西普则申诉镍污染影响了他的渔获，他现在得把渔船开到更远的地方才能捕到鱼。他说：“我们只能勉强求存……我们的下一代怎么办？”

印尼总统佐科上个月演讲时说，印尼会继续朝成为发达国家的目标前进。不过罗雅妮等农民拒绝向工业化低头。她说自己无计可施，每天大部分时间都花在提防外人擅闯农田。

东南苏拉威西人权研究与倡导中心主任吉斯然说，农民被迫捍卫自己的土地，否则可能永远失去土地，他们已经别无选择。