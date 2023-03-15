指碳排放造成气候相关损害 印尼帕里岛居民起诉全球最大水泥生产商

（雅加达法新电）受海平面上升的威胁，印度尼西亚一座岛屿的居民上个月对全球最大的水泥生产商霍尔希姆提出民事诉讼，指这个全球前50大的碳排放公司造成与气候相关的损害，必须为岛民的损失负责。

近年来，针对政府和化石燃料公司的环境诉讼激增，但这是印尼人针对气候相关损害对外国公司提出的第一起诉讼。这也是首次有瑞士公司被指控导致气候变化。

提出诉讼的是印尼首都雅加达以北40公里帕里岛（Pulau Pari）的四名居民。他们称，这个总面积仅有42公顷的小岛自2019年以来，因海平面上升导致洪水频发，岛上房屋、街道和商业活动皆遭破坏。

居民说，当地以往每年最多发生两次洪水，但现在每年有十几次。协助居民提出诉讼的非政府组织“瑞士教会援助协会”说，过去11年里，帕里的地表面积缩减了11％。

环保人士预测，随着海平面不断上升，到了2050年，帕里大部分地区可能会被海水淹没。

52岁的渔民穆斯塔菲林说：“一想到在未来10年或20年内，帕里岛可能会消失，我就感到非常难过和恐惧。我们以后要住哪里？我的祖先、我的父母、我的孩子，甚至我的孙子孙女都是在这里出生的。”

四名诉讼人要求每人获赔3600瑞士法郎（约5320新元），以补偿他们的损失和资助用于保护红树林等的措施。

瑞士教会援助协会说，如果诉讼案一路审到最高法院，可能需要四年时间才会有结果。

印尼非政府组织Walhi的研究与法律部负责人普斯帕说，岛民将矛头对准霍尔希姆是因为以前没有人对大型水泥公司采取过行动。他说：“赢得此案或能激发其他受气候变化影响的岛民也要求伸张正义。”