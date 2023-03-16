慕尤丁或面对多起诽谤官司 分析员：连串交锋为在六州选举前抢占舆论先机

民主行动党主席林冠英已发律师信，限慕尤丁七天内撤回有关“林冠英撤销阿布卡里基金会免税地位”的言论，道歉并赔偿，否则将入禀法庭起诉慕尤丁诽谤。警方也正调查慕尤丁是否对首相安华构成诽谤。

马来西亚前首相慕尤丁被控七项贪污与洗钱罪后，接下来还可能面对多起诽谤官司。民主行动党主席林冠英已经发信要慕尤丁道歉，否则将起诉慕尤丁诽谤。警方也正调查慕尤丁是否对首相安华构成诽谤。

分析员认为，双方一连串的交锋是为了在今年六州选举前的舆论战中抢占先机，但这是否能拉抬选情则有待观察。

林冠英星期三（3月15日）在脸书说，他已经向慕尤丁发出律师信，限慕尤丁七天内撤回有关“林冠英撤销阿布卡里基金会免税地位”的言论，道歉并赔偿，否则将入禀法庭起诉慕尤丁诽谤。

林冠英的律师信指慕尤丁在3月10日、11日和12日，三度指林冠英2018年至2020年担任财政部长期间，撤销马国富豪赛莫达的阿布卡里基金原本享有的免税优惠。律师信指慕尤丁的说法对林冠英构成严重诽谤。

慕尤丁也是在野阵营国民联盟的主席。他上个星期被控四项贪污滥权和两项洗钱罪，3月13日再加控一项洗钱罪，涉案金额超过4.3亿令吉（约1.3亿新元）。

慕尤丁过后指执法机构完成调查前，“国家最高领导层”就已经决定提控他，这是利用执法机构达到政治目的。慕尤丁也指这是“一次经过策划的政治迫害”。

财政部长政治秘书卡米尔随即于星期一（3月13日）针对慕尤丁的言论向布城警区报案要求彻查。首相政治秘书阿兹曼阿比丁星期二也在吉隆坡的蕉赖警区总部报案。

布城警区主任阿斯玛迪星期二（3月14日）发文告证实，警方已经接获投报，并将援引刑事法典的诽谤条文，以及通讯及多媒体法令的“不当使用网络设备或网络服务”条文调查此案。

他说，警方将传召所有相关方，并已联系上部分人，但“有些人正参加国会会议”。

分析员：是否有助争选票信者恒信 不信者恒不信

马国政治分析员许国伟告诉《联合早报》，六州选举将在接下来几个月内举行，慕尤丁即使最后遭当局提控和遭林冠英起诉，相关案件也不太可能在六州选举前审结。双方的做法因此可视为六州选举前的舆论战，双方都要抢占先机，甚至占尽先机。

许国伟说：“起诉对手也是一种宣传策略。一來显得自己理直气壮而毫不心虚，二來一旦成了法庭案，就能让对手闭嘴，以免被指藐视法庭。”

至于这些做法是否有助争取更多选票，许国伟指出，以慕尤丁被控七项罪名为例，国盟阵营及支持者认为这是选择性提控和政治迫害，安华阵营则驳斥这个说法。“双方其实都比较能说服自己的支持者，但未必能说服对方支持者。毕竟这是信者恒信，不信者恒不信的事。”