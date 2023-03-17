马国反贪会将传召高官名人 协助调查濒海战舰军购丑闻

（新山综合讯）马来西亚反贪污委员会接下来将传召更多高官与名人，协助调查濒海战舰军购丑闻。

反贪员会主席阿占巴基星期四（3月16日）在新山反贪会官员培训结业礼的记者会指出，反贪会不排除或掩护任何人，不管名人或任何人，只要与案件有关，反贪会都将传召他们协助调查。他透露，反贪会也将前往国外向相关人士录取口供。

安华下令揪出幕后黑手

阿占巴基指出，相关调查仍在进行中，这是为了搜集更多证据证明庞大资金如何转移。

首相安华星期二（3月14日）下令，调查单位必须继续调查濒海战舰项目，因为这是涉案金额庞大的贪污案。他强调，之前的初步起诉并不足够，当局必须揪出幕后主谋。

马国国会公共账目委员会2022年8月披露，政府2011年同意以91亿2800万令吉（约27亿3100万新元）建造六艘濒海战舰，截至当时支付60亿8300万令吉给承包商莫实得海军造船厂，但承包商连一艘战斗舰都尚未交付。

这是马国历来数额最庞大的军购弊案。前国防部长、现任副首相阿末扎希也被指涉案。当局至今只提控一名涉案人，即莫实得海军造船厂前董事经理、前海军首长阿末南利。他去年8月被控三项刑事失信罪，涉案金额2亿1080万令吉，但他否认有罪。