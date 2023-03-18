巴育已寻求泰王批准解散国会准备大选

（曼谷综合电）泰国首相巴育已寻求泰王批准解散国会下议院，为5月的选举铺平了道路。

巴育星期五（3月17日）在清迈访问时向记者披露，他已将解散国会的行政令提交给泰王批准。泰王批准后，行政令可能于3月20日在《皇家公报》上公布，国会下议院解散即生效。

根据泰国法律，全国大选必须在国会解散后60天内举行。泰国选举委员会已初步确定投票日为5月7日，会在国会正式解散后确认投票日。

泰国本届下议院应于3月23日任满，如今提早解散，料能让欲寻求连任的巴育有足够时间竞选，以及为他新加入的泰国人团结建国党招兵买马。根据泰国宪法，下议院如果提早解散，参选者须在选前至少30天确认党籍。

学者：军方政治根基深 反对党要胜选不易

泰国宪法法院最近裁定，巴育的首相任期在2025年届满。巴育原属的公民力量党不愿将希望押注在只剩两年任期的巴育身上，因此推举副首相巴维为首相人选，促使巴育跳槽到承诺只提名他一人为首相人选的泰国人团结建国党。

不过，巴育想要延长他对国家的掌控会是一个艰巨的任务。近期的多项民调结果显示，巴育的支持率远不如前首相达信小女儿佩通坦。巴育希望经济刺激计划和旅游业反弹，能让他再次赢得选民的青睐。

泰国素可泰开放大学政治学者育达邦说：“这次选举是一场意识形态之战，它将决定泰国是站在保守主义这一边，还是倾向自由主义那一边。不过，军方在泰国政治的根基如此之深，反对党须取得绝对压倒性优势，才能发起军事改革，这不太可能发生。”

为泰党公布竞选政纲 保证家庭月入至少785元

为争取压倒性胜利单独组织政府，最大反对党为泰党星期五公布了一系列民粹主义政策，其中包括保证每户家庭每月收入至少2万泰铢（约785新元），寻求向目前不必缴税的商企征税3000亿泰铢，以帮助填补预算赤字。

为泰党也承诺提高最低日薪70％、创造2000万份年薪至少20万泰铢的就业机会、让农民收入翻两番，以及扩大农耕地40％。

佩通坦说：“这可能看起来像民粹主义，但这将促进国内生产总值，补贴的资金将来自（更高的）税收。”

据《民族报》报道，根据泰国登记管理局的数据，截至2022年12月，本届大选有5232万个合格选民，其中X世代和Y世代（1965年至1996年出生的世代）最多，有3123万人，占比60％。这些选民大多为工作人士，因此泰国政党纷纷推出能够吸引这些选民的政策。