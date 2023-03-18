沈联涛：马国经济缺的东风是“人和”

“马来西亚的位置是非常佳的。‘天时地利人和’，唯一缺的东风就是‘人和’。人不和，什么都做不到；人和，什么都可以克服。”

马来西亚经济学者沈联涛今天上午（3月18日）在吉隆坡八打灵再也南洋商报总社举行的第二场“东南亚讲堂”指出，马国经济问题的解决之道，主要围绕着“人和”的概念。

沈联涛用“天时地利人和”的概念指出，中国崛起为东南亚带来了庞大的商机，中美竞争和贸易战也导致外企和外资开始从大陆撤出转入东南亚，为马国提供了“天时地利”的经济发展条件。

不过他指出，马国过去几年政局动荡、几十年来偏向马来土著的新经济政策又导致大量人才外流，从而导致马国经济少了必备的“人和”条件。许多人才和外资转而投向其他的东南亚国家，马国未能从“天时地利”中受益。

为此，沈联涛给马国经济开的药方是“3T”: 技术（Technology）、旅游（Tourism）和人才（Talent）。其中，他认为吸引人才、留住人才最为关键。“不吸引海外的人才就是输家。我们的战略是什么呢？高端的人才送出去，廉价的人才收进来。”

沈联涛认为，帮助马国土著的更好方法是协助他们创业。“你天天打工也可以赚大钱吗？不可能的事情。为什么非土著可以财富一直在上升？就是（因为）创业。所以如果我们不帮助土著创业，我们这个‘人’不会‘和’。”

沈联涛建议，马国“政商学”三界联手为国家寻找出路。他也指出，中等收入陷阱其实只是心理陷阱（mental trap）。

他说：“不可以分离来做事，大家包容性合作把马来西亚提升到一个高端的程度……新加坡上得到 、韩国上得到、台湾上得到 、中国已经开始突破了，就是脑子里面天不怕地不怕。人有胆子做得到，现在就是我们自己的机遇了，拿不拿得起、放不放得开、看的看不得开 ，靠自己了。”