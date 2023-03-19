巫统党选副主席职竞争激烈 彭大臣与柔前大臣暂领先

（吉隆坡综合讯）马来西亚巫统星期六（3月18日）举行中央及区部改选，在竞争激烈的副主席职之战，彭亨州务大臣旺罗斯迪、寻求连任的柔佛前州务大臣莫哈末卡立诺丁，以及前第二财长、吉隆坡蒂蒂旺沙区国会议员佐哈利暂时领先。

由于党主席和署理主席二高职不开放竞选，主席阿末扎希和署理主席莫哈末哈山自动连任，因此本次党选聚焦于三个副主席职及25个最高理事职之争。

巫统共有三个副主席名额，有多达八人竞选。根据巫统官网截至星期天零时公布的成绩，旺罗斯迪以73票领先其他对手。他是唯一角逐副主席职的现任州务大臣。尽管选前并非热门人选，但他曾在去年马国大选后力挺阿末扎希继续领导巫统，若最终以最高票当选，也不算爆冷。

至于大热人选莫哈末卡立诺丁，以及与阿末扎希关系不错、被视为黑马的佐哈利，分别获得70票和58票。

选前备受看好的唯一女候选人、原最高理事阿莎丽娜暂时以37票排在第四位。

其他四名候选人是原最高理事理查马利肯、柔佛前州务大臣哈斯尼、原副主席马哈基尔，以及柔州依斯干达布蒂里区部党员莫哈末尤索夫。

巫统党选采纳“一区部一票”制，类似美国总统选举人票制度，候选人只要在区部赢得多数党员支持，就能得到一张区部票。巫统共有191个区部，每个区部可投选三个副主席，所以总票数是573张。

不过，这次只有189个区部参与改选，另两个区部沙巴亚庇和吉兰丹丹那美拉推迟至斋戒月后才改选。

95人争夺25最高理事名额

最高理事方面，共有95人争夺25个名额。根据截至晚上11时的成绩，大部分有官职的候选人顺利过关，包括国际贸易及工业部长扎夫鲁、外交部长赞比里、内政部副部长三苏安努亚、财政部副部长阿末马斯兰、柔佛州议会议长卜艾。其他排名靠前的还有沙巴巫统主席邦莫达，以及前首相及巫统前主席纳吉的亲信、巫统前最高理事洛曼等。

据巫统消息人士透露，纳吉次子纳兹夫丁赢得吉打州浮罗交怡区部主席职；他在上星期的巫统青年团改选中竞选副团长但落选。

巫统元老东姑拉沙里成功守住巫统话望生区部主席职，证明他在党内实力不减。他也因此成为在位最久的区部主席，长达64年。去年大选，东姑拉沙里在吉兰丹州话望生国会选区落选，不败纪录遭打破。

不战而胜蝉联霹雳州峇眼拿督区部主席的阿末扎希当天在区部大会上说，希望党选后巫统能重振旗鼓，全党上下以一个团队的姿态面对六州选举和下届大选。

巫统党选成绩星期六下午2时30分陆续出炉，但由于区部及中央改选的职位和候选人众多，总秘书阿末马斯兰预料完整成绩要过了午夜12时才会公布。