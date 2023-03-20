掌控巫统最高领导核心 阿末扎希进一步巩固地位

马来西亚联合执政党巫统党选结果，党主席阿末扎希掌控了巫统最高领导核心、最高理事会及三大附属机构。分析认为，阿末扎希势力进一步扩大，党内地位稳固。

巫统周末举行全国大选失败和内部分裂后的首次党选，由于党主席和署理主席二高职不开放竞选，本次党选聚焦于三个副主席职及25个最高理事职之争。

巫统党选委员会主席沙里尔星期天（3月19日）宣布，在副主席的八角战中，彭亨州务大臣旺罗斯迪（127票）、寻求连任的高教部长莫哈末卡立诺丁（116票），以及党联邦直辖区宣传主任佐哈利（110票）成功当选。

巫统共有191个区部，这次有189个区部参与改选，三人均获得超过半数的区部选票。他们将与阿末扎希及署理主席莫哈末哈山组成新一届巫统五巨头。

在三名新任副主席当中，只有佐哈利不属阿末扎希派系。亲前首相依斯迈沙比里的原副主席马哈基尔连任失败，票数在八名候选人中排第六；曾公开与阿末扎希唱反调的前柔佛州务大臣哈斯尼则排第七。

最高理事竞逐方面，共有95人争夺25个名额，当选者大多属阿末扎希派系，当中包括好些部长级人物，包括内政部副部长三苏安努亚、外交部长赞比里、财政部副部长阿末马斯兰，以及国际贸易及工业部长扎夫鲁。

上星期，巫统青年团、妇女组与女青团举行了改选，阿末扎希支持的人也成功当选这三个巫统属下机构领导人。

分析人士认为，阿末扎希派系在党选中大胜，显示阿末扎希选前清理门户的举措奏效。

学者：扎希大权在握 有利安华团结政府

马国政治学者潘永强为《联合早报》分析，阿末扎希开除前卫生部长凯利，并冻结前国防部长希山慕丁等人的党籍后，反对派大致上已经弃战。“阿末扎希的基层势力本来就比较强大，并且获得亲纳吉的基层支持，这让反对派处于下风。”

潘永强认为，短期内阿末扎希的地位不会受到动摇；阿末扎希大权在握，有利首相安华的团结政府。他指出，党选结果传达了重要信息，就是党基层接受巫统与安华合作。“安华大致上可放心，在阿末扎希的领导下，巫统对团结政府的支持不太可能生变。”

虽然巫统党选告一段落，但时事评论员蓝志锋认为，阿末扎希接下来将面对更大的挑战，那就是来临马国六个州属的选举。

他说，阿末扎希的首要任务是建立团队，包括委任各州主席，启动州选举筹备工作。“阿末扎希必须证明，他的团队能在州选举中，赢回在去年大选时流失的马来选票。”