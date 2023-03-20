学者与商界：每年需千亿余元 泰政党竞选承诺要兑现将摧毁经济

智库泰国发展研究院的研究员担心，在债台高筑和经济依然脆弱的情况下，九大政党开出约1246亿元竞选承诺，却没有提出明确的资金来源，如何兑现将是个大问号。

（曼谷彭博电）泰国即将举行大选，智库泰国发展研究院的研究显示，九大政党至今开出的竞选承诺，每年须耗资高达3.14万亿泰铢（约1246亿新元）。

政党提出如此庞大的开销，却没有提出明确的资金来源，让研究员感到担忧。他们指出，泰国政府在冠病疫情期间大手笔举债1.5万亿泰铢，资助各类经济刺激措施，又将公共债务顶限提高至占国内生产总值的70％。在债台高筑和经济依然脆弱的情况下，政党要如何兑现竞选承诺是个大问号。

泰国劳动人口以日薪工人和农民居多，他们仍未摆脱疫情带来的经济冲击。在民调中领先的反对党为泰党看准这点，承诺若拿下执政权，将在2027年将最低日薪提高近一倍至600泰铢（约24新元）。支持者高声欢呼，但反对者和一些经济师告诫这个做法会摧毁企业和加剧通货膨胀。

首相巴育所属的泰国人团结建国党则承诺，将目前1500万名国家福利持卡人的每月津贴提高至少两倍至每人1000泰铢，比执政党公民力量党提出的每月700泰铢还要高。

泰国工商业雇主联合会副主席达尼呼吁各政党停止通过承诺大幅调涨最低日薪来吸引选票，因为这么做不切实际，最终会“摧毁”国家经济。

他星期六（3月18日）在一场论坛上说，这类民粹主义政策很受各党欢迎，因为不需要政府资金，而是雇主被迫为政客的承诺买单，但雇主能承受的成本上涨有限，最终仍会转嫁给消费者。“不切实际的抬高工资只会伤害整个消费链，最终对消费者产生不利影响。”

泰国选举条例禁止政党以不实际的竞选承诺吸引选票，并要求政党列出各项政策的所需经费和经费来源。

胡乱举报政党违例 选委会：可能被控

另据《曼谷邮报》报道，泰国选举委员会警告民众不要胡乱举报政党违反竞选条例，举报者若被证实恶意举报，可能被控上法庭。

选委会秘书长沙旺透露，在已接获的83起举报当中，61起被驳回。“在很多案例中，违例行为确实发生了，但不足以构成解散政党的理由。”

根据政党法令，胡乱举报政党的个人面对监禁长达五年、罚款10万泰铢的刑罚，同时也可能被禁止参加选举。如果是政党恶意举报另一个政党，则可能被勒令解散，党领袖和党执委可能失去参选资格。

为泰党面对的举报最多，33起当中已有27起被选委会驳回。举报者大多指责流亡国外的前首相达信涉嫌以外部人士身份操控为泰党，它因此应当被解散。

公民力量党则面对15起举报，11起已驳回。这个政党被指受到已退党的巴育影响。