泰发电厂遗失放射性圆筒 疑被偷后卖到铸钢厂熔炼

（曼谷综合电）泰国发电厂一个多星期前遗失的放射性圆筒，被发现已被铸钢厂熔炼，但目前没有迹象显示公众健康受到威胁。

位于曼谷以东150公里的巴真府一座燃煤电厂3月10日发现不见了一个装有铯-137（Caesium-137）的容器，原本用于测量储槽内的灰量。经过多日搜寻，巴真府府尹隆纳戎星期天（3月19日）证实，他们在巴真府最大铸钢厂熔铁留下的“红色尘土”中探测到放射性物质。当局立即下令铸钢厂停工，疏散所有员工，并封锁铸钢厂周边地区。

隆纳戎星期一（3月20日）在记者会上说，经过多番检查，官方肯定铸钢厂探测到的放射性物质源自发电厂遗失的圆筒。

在发现时，圆筒容器已被熔炼，但隆纳戎强调，铸钢厂内其他金属产品没有受到铯-137污染。“工厂的放射性读数正常，周边地区的空气和水样本也都正常。周边环境没有被放射性物质污染。”

当局接下来将安排铸钢厂的约70名员工，以及周边居民接受健康检查。

警方已针对这起事件展开调查。他们认为，丢失的圆筒容器可能是被人偷走，当废铁卖掉。

燃煤电厂员工是在例行检查时，发现少了一个装有铯-137的圆筒。圆筒长约30公分、宽13公分、重25公斤。过去一个多星期，数百名工作人员和无人机在周边地区展开地毯式搜索，还悬赏10万泰铢（约3900新元），呼吁公众提供线索。

铯-137是铸铁过程中产生的废料，它的半衰期约30年，可存在环境中长达300年。超过600摄氏度的高温可将铯-137烧成灰烬，但焚烧炉内可能会残留小量放射性物质。

专家警告，接触到这种放射性物质可能导致皮肤灼伤和癌症。