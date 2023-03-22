上诉庭批准暂归还护照 罗斯玛将到新加坡探访女儿

马来西亚上诉庭批准前首相纳吉夫人罗斯玛要求法庭暂时归还护照的申请，让她前往新加坡探访女儿一家，共度开斋节。

罗斯玛星期二（3月21日）早上9时在助理的陪同下抵达法庭。她通过代表律师佳吉星提出申请，要求法庭暂时归还她的护照。

罗斯玛面对17控状 案件5月12日开审

律师说，罗斯玛计划在本月23日至5月5日到新加坡探访女儿诺丽雅娜、女婿及两名孙子，其中一名孙子生病了。她将在新加坡逗留六个星期，直到开斋节后才回国。律师也说，罗斯玛会在回国后的一星期内交还护照。

控方不反对这项申请，但要求罗斯玛在5月10日或更早交还护照。这是因为罗斯玛仍面对12项洗钱及五项未向税收局呈报收入的控状，此案将于5月12日开审。

上诉庭三司批准罗斯玛的申请，下令她必须在5月10日交还护照。

索贿案判罚9.7亿令吉 提出上诉200万令吉保释

罗斯玛此前被控通过前助理向日拔控股董事经理赛迪阿邦索贿，作为协助日拔控股获得砂拉越369所郊区学校供电合约的酬劳。吉隆坡高庭去年9月裁定她罪名成立，判监10年及罚款9亿7000万令吉（约2亿9000万新元）。这也是马国历来最高额的罚款。

罗斯玛已提出上诉，目前以200万令吉保释在外。上诉庭择定于7月11日至14日审理罗斯玛的上诉。

2021年10月砂拉越郊区学校太阳能供电弊案审讯期间，罗斯玛也曾申请暂时索回护照，以探望在新加坡待产的女儿。结果她未按时回国，以致错过审讯，法庭差一点对她发出通缉令。