小马可斯：已选定四地点 美军驻菲基地北近台湾南临南中国海

菲律宾一名前军事将领此前公开说，美国要求使用菲北部吕宋岛伊莎贝拉省、三描礼士省、卡加延省及西南部巴拉望岛的基地。吕宋岛是最靠近台湾的菲律宾领土，巴拉望岛则面向主权受争议的南沙群岛。

（马尼拉综合电）菲律宾总统小马可斯说，新增开放给美军使用的四个军事基地将“分散在菲律宾各地”，包括北部靠近台湾，以及南部面向南中国海的地点。

小马可斯星期三（3月22日）出席菲律宾建军节纪念活动时告诉记者，菲律宾已经选定四个军事基地开放给美军使用，一旦美国同意就会对外公布。

他说：“（这些基地）有一些在北部，有一些在巴拉望岛周围，还有一些在更南边。”选定这几个地点是为了“保护菲律宾东岸”，以及菲律宾大陆架。

菲律宾一名前军事将领此前公开说，美国要求使用菲北部吕宋岛伊莎贝拉省（Isabela）、三描礼士省（Zambales）、卡加延省（Cagayan）及西南部巴拉望岛的基地。吕宋岛是最靠近台湾的菲律宾领土，巴拉望岛则面向主权受争议的南沙群岛。

菲律宾与美国上个月同意扩大2014年美菲《强化防务合作协议》，菲律宾将多开放四个军事基地供美军使用，美国在菲律宾的基地因此增至九个。中国指此举将加剧东亚紧张局势，危害这个地区的和平与稳定。

菲律宾一些地方政府领袖，例如卡加延省省长曼巴公开反对让美军进驻，担心影响中资流入，甚至卷入台海军事冲突。

卡加延省紧邻巴士海峡，正对着台湾南部，民用客机不到一个小时就可以飞抵台湾。美军如果入驻卡加延省，可更快速地进入台海。

小马可斯星期三说，地方政府已经理解为何有必要增加美军驻地，中央政府向他们解释了其中的重要性，并强调这对地方发展也会带来好处。

华盛顿上月刚宣布拨款8200万美元（约1亿零700万新元）发展美军目前使用的五个菲军事基地基础设施。美国也向菲律宾提供包括无人机在内的军事援助，加强菲军队监测南中国海的能力。

小马可斯在建军节仪式上致辞时，呼吁军队保持警惕，并称菲律宾安全形势面临的外部威胁变得越来越复杂和“难以预测”。

小马可斯没有点名任何国家说，菲律宾领土正面对一个“崛起中的威胁”，为此马尼拉须要“调整战略”。“要提防可能损害我们好不容易得来的和平与稳定的元素，继续促进与海外伙伴的关系。”

小马可斯自去年6月上台以来，积极修复在前总统杜特尔特任内疏离的菲美防务关系。菲美计划在存有主权争议的南中国海展开联合巡逻，并定于下个月在马尼拉北部进行联合军事演习。两国国防部高官和外交人员也将于下个月中在华盛顿召开会议。