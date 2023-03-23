泰国大选倒计时 “为泰党公主”家族光环是福是祸

泰国大选进入倒数阶段。近来多个民调显示，最大反对党为泰党可能成为最大赢家，而为泰党“封面女郎”、前首相达信幼女佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）也有望拜相。

这位年仅36岁的政坛新秀，究竟是什么来头？

是千金也是学霸

1986年8月21日，佩通坦出生在泰国曼谷。她毕业于泰国朱拉隆功大学政治学院，主修社会学和人类学。然后在英国百年名校萨里大学（University of Surrey）攻读国际酒店管理硕士学位。

学成归国后，佩通坦开始接手家族持有控股权的SC地产，成为这家泰国上市公司的最大股东，身家超过40亿泰铢（约1.6亿新元）。她已婚，丈夫是一名职业飞机师，育有一名女儿，目前怀有第二胎。

2021年10月，佩通坦突然宣布从政，担任为泰党的包容和创新顾问委员会主任。随后短短一年内，佩通坦从顾问升级为党内核心人物，上个月获为泰党推举为首相候选人之一。

2022年4月，佩通坦在为泰党大会上谈到，为泰党的目标是在来临大选中获得压倒性胜利。（为泰党）

她日前接受媒体访问时说，原本没料到自己会步入政坛，但她希望“能为国家做些事”，而现在就是做这件事的时机。

其实佩通坦刚从政时，曾卷入学术争议。根据泰国媒体报道，一名朱拉隆功大学政治学院的讲师2021年10月在脸书发表贴文称，佩通坦2004年在第二次大学入学考试中取得“奇迹般的高分”。据悉，她第一次数学测验仅考获27分，第二次则获得63分，第二次的英文和泰语考试则分别进步20分。

不过，佩通坦在回应争议时坚称，她已经洗脱嫌疑，并完成了所有入学考试程序，在四年大学生涯后顺利毕业。

政坛新人如何力压群雄

泰国国立发展管理学院3月19日公布的最新民调显示，佩通坦的支持率上升至38.2%，大幅领先其他人。前进党的披塔（Pita Limjaroenrat）以15.75%排名第二。看守政府首相巴育的支持率则为15.65%。

这项调查中，近半受访者支持为泰党，有17.4%支持前进党，11.75%支持泰国人团结建国党。

这位政坛新秀为何能甩开政坛老将，成为泰国人心中的首相人选？

首先，佩通坦身为达信的幼女，继承了父亲打下的深厚民意基础，泰国北部和东北部是为泰党的铁票仓。

达信政权在2006年被军方发动政变推翻，达信2008年流亡海外；他的妹妹、前首相英叻也在2014年遭遇同样命运，而发动政变推翻她的正是巴育。达信和英叻执政期间，泰国经济繁荣、社会稳定，在民众特别是底层民众心中留下好印象。这对兄妹虽然流亡海外多年，达信家族多年来依然深受泰北和东北部广大农民支持。

2008年7月，泰国前首相达信（左二）流亡海外前，在曼谷出席幼女佩通坦（中）的大学毕业典礼。（路透社）

佩通坦也非常善于经营父亲这张“王牌”来争取选票。她在2月接受路透社的访问时指，为泰党希望通过这次大选完成此前该党执政时期留下的未竟之业。“我们在第一年设法解决了一切问题，但四年后我们被一场政变赶下台，所以有些事情我们还没实现。”

此外，为泰党目前以老中一代政治人物为主，佩通坦作为该党新一代“海报女郎”，成功吸引更多年轻选民的关注。

选民支持她的理由，主要是希望国家由新一代领袖掌舵，并且认同为泰党的政策，以及达信家族以往的政绩。

据泰国《民族报》报道，X世代（43岁到58岁）和Y世代（27岁到42岁）将是这届大选的关键选民群体，两组的合格选民人数超过3100万人。另一方面，这次大选也有超过300万名首投族，占合格选民的逾5%。

承诺消除贫困 扶持农民

分析认为，如何推动经济复苏、给予弱势群体更多福利，以及打击贪腐是本届大选的关键议题。各政党为了争取选民，早已发布竞选宣言，承诺提振经济及增加各种津贴等。

佩通坦宣称，如果为泰党赢得大选，将致力于消除贫困，继续以农业和农民相关政策入手，同时推动旅游业发展，提振泰国经济。

佩通坦于2月17日在乌汶叻差他尼府的一场竞选活动上，受到支持者热烈欢迎。（路透社）

她许下的竞选承诺还包括，将每日最低工资提高70%至600泰铢（约23新元）、让每户家庭每月收入至少两万泰铢，并将泰国经济增长率提升至5%等。尽管媒体多以民粹形容这些政策，佩通坦相信这一系列措施将有助于国内经济增长。

不过，泰国发展研究院的研究员担忧，在政府目前债台高筑的情况下，为泰党要实现提高工资水平的目标，恐殃及企业利益，加剧通胀。

为泰党赢面大 但未必能单独执政

外界普遍分析，为泰党将在5月14日的全国大选中赢得最多席位，但恐怕仍无法单独执政。

为泰党表明，将在500个下议院议席中，争取夺下至少310席，以压倒性优势单独组织政府，这比过去宣布的250席目标更高。党魁崇南解释，民调显示，为泰党在泰国北部、东北部、中部地区和首都曼谷拥有高支持率，所以有信心赢得过半席位。

不过，有专家对此存疑。新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院泰国研究项目客座研究员兼代理项目主任丁萨（Termsak Chalermpalanupap）指出，就算为泰党成功赢得310个议席，它依然得和其他政党联手，才能让它推举的候选人成功拜相。

泰国国会两院共有750个议席，只有获得过半数支持的首相候选人、即至少376票才能当选。但上议院250名议员全由军方指派，不太可能支持为泰党。

然而，如果佩通坦成功越过一切障碍成为泰国新任首相，她将是继姑姑英叻后，泰国第二位女首相，到时也会是少数任内产子的民选国家领袖。根据媒体报道，巴基斯坦前总理贝娜姬布托（Benazir Bhutto）和新西兰前总理阿德恩，是历来仅两名在位产子的女性领导人。

外界关注达信是否无罪回国

达信此前频频放话，已经做好回家的准备，他是否能无罪回国，备受关注。学者认为可能出现两种情形：为泰党组建联合政府后，推动拟定新的大赦法律；达信先回国服刑，在狱中设法获得泰王特赦。

根据《曼谷邮报》报道，达信今年年初宣称很快就会回国，确切日期将由女儿佩通坦公布。

他还说，不会颁布任何大赦法律来赦免他，也不需要为泰党为了让他回国，与公民力量党达成任何妥协。

达信于2008年流亡海外，同年在未出庭的情况下，因贪污罪名等被判10年刑期，成为泰国历来首位被判刑的前首相。达信至今从未返回泰国。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院的丁萨在2021年发表的一篇文章分析指，若为泰党成为执政联合政府，它可以发起情愿行动，为所有“政治受害者”制定新的大赦法。

2013年11月，英叻领导的联合政府通过一项特赦法案，可赦免从2006年9月19日军事政变至2013年8月8日期间，所有涉及政治集会的罪犯，包括那时已流亡海外的达信。不过，法案引起当时民主党领袖的不满，随后发起抗议，在曼谷引发大规模骚乱，最终导致2014年的军方政变。

2021年9月，反政府示威者不满政府处理冠病疫情，在曼谷集会，促政府下台。（法新社）

《曼谷邮报》1月的报道引述前文化部长尼比德的脸书贴文称，相信达信唯一的出路就是寻求泰王特赦。“恐怕没人敢为达信发起特赦动议……因为除他之外，还有其他政治人物和政府官员因贪污罪成入狱，而赦免他们可能会引发公众怒火。”

丁萨的文章则指出，根据宪法，泰王拥有特赦权，但只有在罪犯入狱服刑，且所有上诉方法都已用尽的情况下，才能请求赦免。特赦可以结束或缩短刑期，但它不会归还已被没收的资产。因此，若达信要获得王室赦免，必须先在泰国服刑。

到底为泰党这次能否强势回归，不只攸关达信个人的未来，也牵动整体政局，泰国是安定还是动荡，5月14日见分晓。