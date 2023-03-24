参访宗教场所 土团党指青体部活动在传教 柔佛苏丹警告政客适可而止

（吉隆坡综合讯）反对党土著团结党指责政府一项实施多年的宗教场所参访活动涉嫌向回教徒传播基督教，引发争议。柔佛苏丹依布拉欣为此警告政客适可而止。

马来西亚青年及体育部（简称青体部）举办多年的“走，参访去！”（Jom Ziarah）活动，鼓励非回教徒青年参观非回教宗教场所。不过，柔佛土团党党员巴德鲁希山上周接连在社交媒体发文，指责青体部借此向回教徒传教。

警传召青体部长与土团党员助查

警方接获投报后，星期一（3月20日）传召青体部长杨巧双及巴德鲁希山等人协助调查。

杨巧双当天告诉媒体，这项活动早在土团党领导的国民联盟执政时期就存在。活动向来只有非回教徒参与，因此完全没有“向回教徒传播基督教”的情况。

柔佛苏丹依布拉欣在《星报》星期四（3月23日）刊出的专访中说，种族及文化宽容在柔佛非常重要，只要不参与其他宗教仪式或祈祷，柔佛州回教徒没理由不能参观其他宗教场所或参加节日庆祝活动。“这很清楚，我完全信任回教徒。因为他们的信仰是坚定不移的。”

星期四也是今年的斋戒月首日。依布拉欣鼓励非回教徒到回教堂参观，以更好地了解回教其实是倡导和平、宽容及同情的宗教。“我也鼓励回教徒在斋戒月邀请非回教徒一同开斋，向他们解释背后的意义。”

砂拉越旅游部长：这种言论让人无地自容

对于土团党的指责，砂拉越旅游、创意工业和表演艺术部长阿都卡林也嗤之以鼻。他星期三（3月22日）受询时说：“如果参访教堂就是意图让回教徒改宗，那你是认为回教徒的理解力和信仰如此薄弱吗？你带他去教堂就可以直接让回教徒改变信仰，这种言论实在让我这名回教徒无地自容。”

阿都卡林也不点名批评西马一些政治人物主张回教徒不能说“恭喜发财”和“圣诞快乐”等祝语。他说，如此狭隘的思维让人匪夷所思。

阿都卡林认为，砂拉越民众对宗教信仰是更为包容的。“我们很多人都去教会学校求学，我自己也来自教会学校。我们因而能够了解彼此。我中五时还必须阅读《圣经知识》，因为这是其中一门学科。但这不会让我脱离我本身的回教信仰。”

他也以美里罗东有回教堂与基督教堂毗邻而立为例说：“教堂每逢星期五就开放停车场让回教徒使用。回教堂在星期天就开放停车场让基督徒使用，这才是大家想看到的包容精神。”