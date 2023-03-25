菲副外长：勿诉诸胁迫恐吓 菲中海洋争端应通过外交对话解决

中菲两国举行南中国海问题双边磋商机制的第七次会议。菲律宾外交部副部长拉扎罗说：“我们两国的领导人都同意，海上问题应该通过外交和对话来解决，而不是通过胁迫和恐吓来解决。今天的会议是为了贯彻这一决定。”

（马尼拉综合电）菲律宾星期五（3月23日）呼吁中国在处理中菲的南中国海海洋争端时，不要诉诸“胁迫和恐吓”。

中菲两国在中国外交部副部长孙卫东访问马尼拉的最后一天举行中菲南中国海问题双边磋商机制的第七次会议。中国与菲律宾于2017年建立双边磋商机制，旨在探讨建立信任措施和促进海上安全与合作。

与孙卫东共同主持磋商的菲律宾外交部副部长拉扎罗在发表开幕词指出，菲律宾和中国一致认为，海上问题不构成两国双边关系的全部，但海事问题仍然是菲律宾人民极度关切的问题。

拉扎罗说：“此外，我们两国的领导人都同意，海上问题应该通过外交和对话来解决，而不是通过胁迫和恐吓来解决。今天的会议是为了贯彻这一决定。”

中国近年来在有主权争议的南中国海的活动愈发频繁，多次与菲律宾和其他对南中国海有主权声索的国家点燃外交纠纷。

上个月初，菲海岸警卫队称，一艘菲海警船在离仁爱礁近20公里处，两度被中国海警船以军用级别的激光照射，以致“船员短暂失明”。

这起事件再次点燃中菲外交争端，促使菲律宾总统小马可斯罕见召见中国驻菲律宾大使，指出中方针对菲海警船和渔民的行动越来越频繁且激烈。

与此同时，菲律宾加强了海岸警卫队在有争议水域的存在，尤其是在疑似数十艘中国民兵船滞留的派格阿萨岛（Pag-asa，中国称中业岛）周边海域。

孙卫东昨天在会上并没有提及这些事件。他说：“海上问题是中菲关系的重要组成部分，不容忽视。过去几年，通过友好对话和协商，两国总体管控并有效处理了我们在海上问题的分歧。我们也促进了务实合作和互信。”

为应对北京在印太地区日益增长的影响力，菲律宾近来积极探索与军事盟友包括美国、日本和澳大利亚等进一步加深在安全方面的合作。

菲律宾与美国日前同意扩大2014年美菲《强化防务合作协议》，菲律宾将多开放四个军事基地供美军使用，美国在菲律宾的基地因此增至九个。中国指此举将加剧东亚紧张局势，危害这个地区的和平与稳定。

小马可斯本周较早时也说，菲律宾安全形势面临的外部威胁变得越来越复杂和难以预测。

他当时没有点名任何国家，只是表示菲律宾领土正面对一个崛起中的威胁，为此马尼拉须要调整战略，“要提防可能损害我们好不容易得来的和平与稳定元素，继续促进与海外伙伴的关系”。