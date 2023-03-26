泰国人团结建国党宣布首相候选人 巴育获提名料将与达信幼女争相位

泰国人团结建国党星期六在一个政党活动上，介绍了党内将角逐400个选区席位的候选人，当中包括首相第一候选人巴育，党魁皮拉潘则为首相第二候选人。

（曼谷综合电）准备寻求连任的泰国看守首相巴育正式获所属政党提名为首相第一候选人，预料将在来领的5月大选中与前首相达信的幼女佩通坦争夺首相大位。

泰国人团结建国党星期六（3月25日）在一个政党活动上，介绍了党内将角逐400个选区席位的候选人，当中就包括巴育。该党党魁皮拉潘（Pirapan Salirathavibhaga）也获提名为首相第二候选人。

巴育在活动上说，他所领导的下一届政府，将以稳健方式继续现任政府的工作，并高喊他们的竞选口号：“已做，正在做，继续做”。

他向支持者喊话：“最重要的是保卫国家……请你们一如往常地相信我。”

此外，巴育对于最大反对党为泰党称将在5月14日举行的全国大选中取得压倒性胜利不以为意，表示每个政党都可以定下目标，但最终还是选民说了算。

达信坚信为泰党会胜选 但须组联合政府

《曼谷邮报》25日的报道引述巴育的话说：“是否会有一党赢得压倒性胜利我就不置评了。我只是希望人们可以仔细考虑，他们到底要一个怎样的国家。难道我们不需要一个值得信赖的政府吗？一个像我们那样一开始就倾向于低收入者和弱势群体的政府？”

为泰党与前首相达信关系密切，他日前在东京接受《日经新闻》独家访问时坚信，为泰党将能在大选中获得下议院500议席中的至少250席，但他说：“我觉得最终新一届政府绝对会是联合政府。”

达信认为，即便为泰党大获全胜，恐怕也无法单独执政，必须组建联合政府。不过，达信拒绝透露为泰党是否已与其他政党达成组织联合政府的共识。

为泰党早前扬言，要争取夺下至少310个下议院议席，以压倒性优势单独组成政府。外界普遍分析，为泰党应该能够赢得最多席位，但要拿下足够席位单独执政还是有一定难度。

分析也认为，即使为泰党成功赢得310个议席，它依然得与其他政党联手，才能让该党推举的候选人成功拜相。

达信愿回国面对牢灾 不希望获新政府赦免

泰国国会两院共有750个议席，只有获得过半数支持的首相候选人、即至少376票才能当选。但上议院250名议员全由军方指派，不太可能支持为泰党。

目前流亡海外的达信称，就算为泰党成功组建新政府，他也不希望得到新政府赦免。他坚持日后一定会自愿返国，即便这意味着必须服刑。他说：“我无时无刻都想回家，但我不希望得到政府的特赦。”

虽然达信人不在国内，但此次选举依然少不了达信家族的身影。佩通坦已成为为泰党的“封面女郎”，也是目前潜在首相人选中呼声最高的。

对于这个为为泰党推高了支持度的女儿，达信如此形容：“我当初以为她只能作为一块磁铁一样，吸引支持者的注意力和支持率来帮助政党，但她太成熟了，我相信她对政党起到了很大的作用。”