国盟批安华沙特之行失败且浪费公帑 官方：未与国王及王储会面是因斋戒月改变日程

马国社区通讯局驳斥沙特之行失败的指控，并批评反对党是为了达到政治目的而贬损安华。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华访问沙特阿拉伯期间未与沙特国王及王储会面，引起在野的国民联盟质疑他此行浪费公帑。马国社区通讯局驳斥沙特之行失败的指控，并批评反对党是为了达到政治目的而贬损安华。

安华上星期五（3月24日）结束到沙特的三天访问行程后，国盟星期六发文告，要求首相办公室解释为何安华此行未与沙特国王萨勒曼及王储兼首相穆罕默德等政要会面，并要求安华列出访问沙特的所有费用。

国盟影子政府负责国际事务的袁怀绍星期天发文告说，安华的沙特之行无疑是失败的，国盟将在国会提呈动议，要求安华做出解释。

袁怀绍较早前也说，外交部声称安华是应穆罕默德的邀请到沙特访问，双方将举行会晤。“但访问结束后，没有报道证实两人曾会晤。安华也未受邀进入麦加的圣堂（Kaabah），这是过去马国政府首脑到沙特访问时的待遇，前首相马哈迪及慕尤丁都曾受邀进入圣堂。”

针对这项指控，马国社区通讯局总监阿古斯批评国盟为了报复，不惜破坏国家形象及马国和沙特的关系。

阿古斯说，安华此前已解释，萨勒曼和穆罕默德是因为斋戒月而改变了日程。沙特领袖要求安华延长访问两天，但安华行程紧凑，必须启程回国。“安华25日必须与内阁成员参加国家元首的开斋活动，27日要出访柬埔寨，29日则到中国访问。”

阿古斯也驳斥萨勒曼不喜欢安华的指控。他说，安华去年11月任相后，萨勒曼和穆罕默德是最早恭贺他的外国领袖之一。

阿古斯也说，国盟声称慕尤丁任相时获萨勒曼接见，“事实是，慕尤丁是在上任一年后才出访沙特，他当时想面对面会见萨勒曼，但最终也只是通过视频方式会面”。

安华被指博取宣传 抢先公布访华行程

安华的政治秘书阿末法罕回应说，安华的沙特之行成果丰硕，进一步巩固了布城与利雅得的关系。他批评反对党故意将此事政治化。

阿末法罕指出，安华的沙特行程紧密有序，除了与伊斯兰合作组织及穆斯林世界联盟的领袖会面，也见证了几项谅解备忘录的签署。此外，安华也协助解决困扰沙特和伊斯兰世界的一些紧迫问题，并与当地的马国公民及学生会面。

另一方面，安华接下来的中国之行也引起反对党人士的关注。马国政府成员日前透露，安华将与中国国家主席习近平及总理李强会面，并指中国将以最高规格接待安华。有反对党人士指出，中国官方并未正式公布安华访华的消息，质疑安华抢先公布行程是为了博取宣传。