过滤排泄物再流入湖里 社企开发浮动厕所助柬水上人家改善卫生问题

来自 / 联合早报

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更新 / 2023年3月27日 6:59 AM
发布 /
发布 / 2023年3月27日 5:00 AM
洞里萨湖琼布罗莱村的浮动厕所利用三个蓝色小水箱过滤和清理污水，能帮助村民解决卫生问题。（法新社）
洞里萨湖琼布罗莱村的浮动厕所利用三个蓝色小水箱过滤和清理污水，能帮助村民解决卫生问题。（法新社）

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（暹粒法新电）柬埔寨洞里萨湖住着10万水上人家，吃喝拉撒都在水上，卫生条件恶劣。一家社会企业尝试解决这个问题，为他们提供“浮动厕所”来过滤排泄物，但由于安装费用高，目前只有少数人家用得上。

琼布罗莱村（Chong Prolay）村民属于越南裔，但没有国籍，既不是越南人，也不受柬埔寨承认为国民。他们世世代代住在水上高脚木屋，大多以捕鱼为生。村子有2万间简陋木屋，没有卫生系统。村民直接往水里排便，煮饭、洗衣、洗澡用的也是湖水，因此经常出现健康问题。

社企“湿地工作室”（Wetlands Work）希望他们开发的浮动厕所，能帮助村民解决卫生问题。

这个浮动厕所采用植物净水系统，利用三个小水箱过滤和清理污水。尿液从厕所排入这三个水箱，经由数以万亿计的微生物去除病菌之后，再排入湖里。经过处理的污水呈灰色，虽然没达到可饮用标准，但可用来洗衣和煮饭。

湿地工作室获欧盟资助，为洞里萨湖20个村子安装100多个浮动厕所，未来两年还计划再安装200个。

除了柬埔寨以外，湿地工作室也在缅甸12个村子安装了浮动厕所。

厕所造价高是普及化的一大障碍。每个厕所造价约175美元（约234新元），对洞里萨渔民而言是一笔大数目，因为渔民一天收入最多只有5美元。

村民尤温萨说：“我们赚的钱只够日常开销，如果没人帮我们，我们只好继续把湖当厕所。”

湿地工作室创始人汉德说，他们希望未来可提供补贴，让这些水上人家只须付约40美元，就可拥有一个浮动厕所。

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