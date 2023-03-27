过滤排泄物再流入湖里 社企开发浮动厕所助柬水上人家改善卫生问题

（暹粒法新电）柬埔寨洞里萨湖住着10万水上人家，吃喝拉撒都在水上，卫生条件恶劣。一家社会企业尝试解决这个问题，为他们提供“浮动厕所”来过滤排泄物，但由于安装费用高，目前只有少数人家用得上。

琼布罗莱村（Chong Prolay）村民属于越南裔，但没有国籍，既不是越南人，也不受柬埔寨承认为国民。他们世世代代住在水上高脚木屋，大多以捕鱼为生。村子有2万间简陋木屋，没有卫生系统。村民直接往水里排便，煮饭、洗衣、洗澡用的也是湖水，因此经常出现健康问题。

社企“湿地工作室”（Wetlands Work）希望他们开发的浮动厕所，能帮助村民解决卫生问题。

这个浮动厕所采用植物净水系统，利用三个小水箱过滤和清理污水。尿液从厕所排入这三个水箱，经由数以万亿计的微生物去除病菌之后，再排入湖里。经过处理的污水呈灰色，虽然没达到可饮用标准，但可用来洗衣和煮饭。

湿地工作室获欧盟资助，为洞里萨湖20个村子安装100多个浮动厕所，未来两年还计划再安装200个。

除了柬埔寨以外，湿地工作室也在缅甸12个村子安装了浮动厕所。

厕所造价高是普及化的一大障碍。每个厕所造价约175美元（约234新元），对洞里萨渔民而言是一笔大数目，因为渔民一天收入最多只有5美元。

村民尤温萨说：“我们赚的钱只够日常开销，如果没人帮我们，我们只好继续把湖当厕所。”

湿地工作室创始人汉德说，他们希望未来可提供补贴，让这些水上人家只须付约40美元，就可拥有一个浮动厕所。