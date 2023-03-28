泰国北部空污飙升至安全水平11倍 民众促政府颁紧急状态令应对

卫星图像显示，泰国北部以及缅甸和老挝边境近期持续出现数百个火点。泰北城镇湄赛的空气中PM2.5浓度一度高达每立方米710微克的危险水平，24小时的平均浓度也达542微克，远高于每立方米50微克的安全水平。

（曼谷综合电）泰国北部和东北部空气污染持续恶化。烟霾情况最为严重的清莱府湄赛县，空气中的悬浮颗粒浓度一度飙升至安全水平的11倍，民众纷纷敦促政府颁布紧急状态令。

卫星图像显示，泰国北部以及缅甸和老挝边境近期持续出现数百个火点，以致整个区域被烟霾笼罩。

据泰国公共电视台报道，泰国最北端的边境城镇湄赛（Mae Sai）星期一（3月27日）早上6时的空气中悬浮颗粒（PM2.5）浓度高达每立方米710微克的危险水平，24小时的平均PM2.5浓度也达542微克，远高于每立方米50微克的安全水平。

从媒体发布的照片所见，湄赛县的上空一片橙红色，能见度大跌，甚至是环绕的高山也“不见踪影”。

当地居民虽如常外出，但大多数人都戴上口罩，也避免在外用餐，选择打包回家。不少电单车骑士则申诉呼吸不顺畅，眼睛受刺激一直流泪，还有网民说家里已安装了10台空气净化器也无济于事。

清莱府周边地区也受到不同程度的烟霾困扰。据泰国卫生部星期天（3月26日）通报，除了清莱府，清迈府、南邦府和夜丰颂府等七个府空气中的PM2.5浓度也都超过每立方米91微克。

多名湄赛居民星期一到地方政府办事处外示威，要求当局立即采取行动对抗空气污染问题。

当地私人企业和民间团体也拟定建议书，提呈给当局，要求宣布湄赛进入紧急状态，以便动员所有可用资源解决日益恶化的空气污染问题，包括向民众分发口罩、药物和空气净化设备。

他们还希望清莱府尹能与缅甸和老挝当局协调，要求邻国阻止人民烧芭和焚烧农场垃圾，以减少林火，并严格遵守亚细安于2002年达成的《亚细安跨境烟霾污染协定》。

清莱商会顾问特拉萨说，当前的污染问题不是个别国家的问题，而是区域问题，需要集体解决。

《曼谷邮报》引述卫生部总监素万那猜报道说，预计来临一星期泰国北部和东北部的空气污染情况还将持续。

泰国国每年1月至4月旱季期间空气污染问题严重，受烧芭、工业排污、汽车尾气大量排放和不利天气条件影响，全国多个地区的悬浮颗粒PM2.5浓度超标。