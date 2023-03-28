称紧急状态结束后将举行选举 敏昂莱吁国际社会支持军政府恢复缅甸民主

（内比都综合电）缅甸军政府最高领导人敏昂莱说，缅甸将在紧急状态结束后举行自由与公平的选举，并呼吁国际社会支持军政府恢复缅甸民主的计划，而不是支持“恐怖分子”摧毁国家。

敏昂莱星期一（3月27日）在缅甸建军节庆典上演讲时说，国际社会是基于民族团结政府的虚假叙述，而对军政府做出谴责。他说：“我促请国际社会谨慎配合现任政府的所有努力，确保缅甸走上通往民主的正确道路。”

缅甸军方2021年2月发动政变，将翁山淑枝领导的民选政府拉下台，并扣押了包括翁山淑枝在内的多名民主派人士。军政府也把罢免的民选国会议员及反军政府人士组成的影子政府，即民族团结政府列为恐怖分子。

敏昂莱告诉在场的8000名军人，政府将果断地采取合法行动对付恐怖分子，并在有需要加以管控的重要地区实行戒严。“我们必须永久解决民族团结政府和人民防卫队”。

敏昂莱也说，只有在紧急状态结束后，军政府才会举行全国大选。他说，在选举前恢复平静和稳定至关重要。

军方2021年接管政权后就宣布缅甸进入紧急状态一年，并承诺之后会举行大选，将政权交给民选政府。不过，军方却一再延长紧急状态。

上个月，军政府就以国家还未恢复正常状态为由，宣布延长紧急状态两年。这也意味着原定今年8月举行的选举将进一步推迟。

缅甸发生政变两年多以来，冲突和流血事件不断。近来，军方与人民防卫队及少数民族武装组织的冲突更是日益加剧。

联合国人权事务高级专员蒂尔克早前形容，缅甸局势是一场不断恶化的灾难，因为军政府的行动完全未受到惩罚。在经济危机不断加深的情况下，蒂尔克对缅甸举行选举的前景感到担忧。

缅甸的人权监督组织称，自政变以来，当地已有约3100人死于军政府的血腥镇压。联合国指出，缅甸的内战已导致超过100万人流离失所。

不过，军政府坚称，他们对付的目标是恐怖分子，不是平民。