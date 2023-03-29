料涉及高增值领域 分析：安华访华将加强马中经贸合作

研究员说，安华此行将寻求与中方加强贸易与投资关系。“马国须获得更多投资，以确保经济持续增长。此外，中国的技术也能帮助马国推动创新与研发。”

马来西亚首相安华上任后主打经济与外交，通过吸引高增值领域的投资，提振国内经济，而中国相信会是一大助力。安华近日宣布会在本周访华期间宣布一项重大的新投资，中国的资金与电气电子、电动车领域的技术，都可能是马国希冀的合作内容。

安华去年11月出任首相后，多次重申要改善马国的投资与经商环境，为经济寻找新出路。据马国外交部长赞比里透露，安华本月初与马国外交官员会面时，也提出要加强经济外交。

过去几个月，安华出访了多个东南亚国家及沙特阿拉伯，重点都是招商引资。他星期三（3月29日）将到中国进行为期四天的正式访问，深化与中国的经贸合作相信也是此行的主题。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座资深研究员谭小燕接受《联合早报》访问时说，安华此行将寻求与中方加强贸易与投资关系。“马国须获得更多投资，以确保经济持续增长。此外，中国的技术也能帮助马国推动创新与研发。”

马国经济师蔡兆源对本报分析，马国目前主要面对的经济问题，包括税收下降、通货膨胀，以及国民收入偏低。他认为，安华必须吸引先进领域的投资，才能为马国人民创造更多高收入的就业机会。

他说：“如果安华能吸引更多外资，改善经济，很多民生问题也将迎刃而解。”

安华星期一（3月27日）访问柬埔寨时透露，访华期间将宣布一项重要的新投资，并指这代表政府的“最高承诺”。

蔡兆源认为，安华所指的投资项目相信涉及高增值领域，如电气电子、电动车，以及资讯通信科技。

其中，电气电子及电动车也是马国计划重点发展的领域。本月初，马国政府宣布电动车巨头特斯拉将在马国设立营运总部、检修中心、服务中心，并建立“超级充电站”网络。

蔡兆源说，马国在吸引外资方面的最大优势，是具备有竞争力的劳动市场；马国的多元语言和文化也有助吸引来自各国的投资。“在中美竞争的背景下，近年来已有许多中资企业进入马国，并将马国作为生产基地。”

中国是马来西亚最大的贸易及投资伙伴国。去年，马中两国的双边贸易额达2036亿美元（约2703亿新元），同比增长了15.3％；来自中国的投资额则达125亿美元，占马国总投资额33.9％。

蔡兆源说，跟欧美国家相比，中国更积极在东南亚及马国投资。他也认为，马国与中国的密切关系，将有助于深化两国的经贸合作，他也预料中国在马国的投资和贸易额将持续增长。

研究员：马国须确保 多元投资来源以分散风险

尽管如此，谭小燕提醒，马国必须坚持不选边的立场，与所有贸易伙伴都保持良好关系。她认为，马国经济不能只依赖中资及中国市场，须确保多元的投资来源，以分散风险。

虽然分析员普遍认为，安华此次访华将避开南中国海主权争议等敏感课题，着重探讨经济合作，但蔡兆元说，马中加强双边合作其实也为马国带来机会，有利于日后寻求与中国共同解决涉及国家主权的问题。

安华星期三（3月29日）启程飞往中国海南，出席星期四举行的博鳌亚洲论坛开幕式，之后将前往北京访问。在华期间他将与中国国家主席习近平、国务院总理李强，以及全国人大常委会委员长赵乐际会晤。